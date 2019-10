Engeland laat niets heel van Bulgarije op avond vol racisme

De nationale ploeg van Engeland heeft maandagavond een grote stap in de richting van EK-kwalificatie gezet. Het team van bondscoach Gareth Southgate liet niets heel van Bulgarije: 0-6. Het duel in Sofia werd voor rust tot twee keer toe stilgelegd doordat de spelers van Engeland door de Bulgaarse fans racistisch bejegend werden. The Three Lions gaven het juiste antwoord op het veld. Omdat Kosovo met 2-0 won van Montenegro is Engeland nog niet geplaatst.

Engeland kende een droomstart in Bulgarije, want al na vier minuten tekende Marcus Rashford voor de 0-1. De aanvaller van Manchester United kapte zijn directe tegenstander uit op de achterlijn, drong het strafschopgebied binnen en schoot genadeloos hard raak. Een klein kwartier later tekende Ross Barkley voor de 0-2, waarna de Bulgaarse fans zich racistisch begonnen te gedragen. Er klonken apengeluiden wanneer Tyrone Mings en Raheem Sterling aan de bal waren, terwijl sommigen een nazigroet toonden. De scheidsrechter legde het spel stil en na overleg met aanvoerder Harry Kane ging het spel verder, terwijl de stadionspeaker het publiek aanspoorde om te stoppen met de racistische geluiden.

Toen Barkley later in de tweede helft de 0-3 maakte op aangeven van Kane, begonnen de Bulgaarse fans zich opnieuw te misdragen. Wederom legde de arbiter het spel tijdelijk stil. Na overleg met Southgate werd besloten om de eerste helft af te maken. In blessuretijd werd het nog erger voor de thuisploeg, want door een doelpunt van Sterling werd het nog voor rust 0-4. Terwijl de meeste spelers na 45 minuten spelen de kleedkamer opzochten, ging aanvoerder Ivelin Popov het geprek aan met de supporters. Hij vroeg hen op emotionele wijze om te stoppen met de apengeluiden en dat leek na rust effect te hebben.

Ook na de thee had Bulgarije niets in te brengen. Engeland kreeg volop mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Na goed voorbereidend werk van Kane tekende Sterling voor de 0-5, waarna het Kane vijf minuten voor tijd zelf was die de eindstand op 0-6 bepaalde. Door de overwinning komt Engeland op vijftien punten uit zes duels en is het EK-ticket dichtbij. In november kan kwalificatie definitief worden als Montenegro op bezoek komt. Het team van Southgate sluit de kwalificatieserie volgende maand af met een uitwedstrijd tegen Kosovo.