Turkije is morele winnaar tegen Frankrijk en kan EK ruiken

De veelbesproken EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Turkije heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. De Fransen kwamen voor eigen publiek een kwartier voor tijd op voorsprong via Olivier Giroud, maar dankzij Kaan Ayhan hield Turkije toch nog een punt over aan de krachtmeting in Parijs: 1-1. Frankrijk en Turkije staan er beide met negentien punten uit acht duels uitstekend voor in Groep H, maar doordat IJsland tegelijkertijd met 2-0 won van Andorra, moet de definitieve beslissing in de poule nog vallen.

De interland in Parijs had een behoorlijk politiek karakter. De Franse minister Jean-Yves Le Drian liet het duel naar verluidt aan zich voorbij gaan vanwege de politieke en militaire onrust in het Midden-Oosten, terwijl bij de Fransen de verontwaardiging nog altijd groot was na de laatste interland tussen beide landen, toen supporters van Turkije hard floten tijdens het volkslied van Frankrijk. Na een afwachtend begin van beide teams nam Frankrijk de wedstrijd zeer stevig in handen. Mert Günok moest na ruim een kwartier voor het eerst ingrijpen: de Turkse doelman maakte pogingen van Antoine Griezmann en Moussa Sissoko knap onschadelijk. Sissoko kreeg kort erna opnieuw een uitgelezen mogelijkheid, maar de middenvelder schoot na fraai voorbereidend werk van Kingsley Coman in de handen van Günok. De Franse druk hield aan en dat resulteerde in de eerste helft nog in goede kansen voor Corentin Tolisso en Griezmann, maar gescoord werd er voor rust niet meer.

Turkije kreeg aanvankelijk geen poot aan de grond en wist Steve Mandanda, die de geblesseerde Hugo Lloris verving in het Franse doel, in de eerste 45 minuten geen enkele keer te verontrusten. Bondscoach Senol Günes reageerde in de rust met het inbrengen van Hakan Çalhanoglu voor Okay Yokuslu en kort na de onderbreking werd ook Ayhan als vervanger van Mehmet Zeki Celik het veld opgestuurd. Het spelbeeld veranderde niet, maar de eerste grote kans van het tweede bedrijf was wel voor de Turken. Çalhanoglu wist Burak Yilmaz op schitterende wijze vrij te spelen, maar de spits schoot vervolgens alleen voor Mandanda over.

Vlak daarvoor had Griezmann aan de overzijde een strafschop geclaimd na ingrijpen van Merih Demiral, maar scheidsrechter Felix Brych weigerde de bal op de stip te leggen. Ondertussen nam de onrust in het Stade de France toe vanwege het uitblijven van een Franse treffer. Didier Deschamps greep twintig minuten voor tijd in en bracht met Giroud een verse kracht binnen de lijnen. Dat ging ten koste van Wissam Ben Yedder, die verrassend in de basis was begonnen bij Frankrijk, maar in de tang zat bij Demiral en Caglar Söyüncü. Giroud maakte een bijzonder gretige indruk en had slechts vijf minuten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

De spits van Chelsea ontsnapte bij aan hoekschop van Griezmann aan de aandacht van zijn directe tegenstander en kopte vervolgens in de drukte raak: 1-0. Het doelpunt was verdiend te noemen, zeker omdat Brych vlak daarvoor een overduidelijke handsbal van Demiral over het hoofd had gezien. Turkije leek in de touwen te hangen, maar vijf minuten na de treffer van Giroud wist het toch weer langszij te komen. Aykan kopte raak na een vrije trap en bracht zo de 1-1 op het scorebord. In de absolute slotfase kreeg Frankrijk nog een goede kans via invaller Jonathan Ikone, maar opnieuw was Günok een sta-in-de-weg voor de thuisploeg.