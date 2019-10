Bulgarije - Engeland ontspoort volledig: apengeluiden en nazigroet

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland is maandagavond in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd naar aanleiding van racistische geluiden vanaf de tribune. Bij een 0-2 voorsprong voor Engeland moest met name de Engelse debutant Tyrone Mings het ontgelden, terwijl ook Raheem Sterling racistisch werd bejegend. Na twee onderbrekingen werd de eerste helft afgemaakt en zocht Bulgarije de kleedkamer op met een 0-4 achterstand.

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate stond door goals van Marcus Rashford en Ross Barkley na twintig minuten op een comfortabele voorsprong. Daarna kwamen de racistische geluiden vanaf de tribunes. Scheidsrechter Ivan Bebek en de Engelse aanvoerder Harry Kane gingen daarop met elkaar in gesprek, waarna de stadionspeaker een belangrijke boodschap overbracht op het publiek.

Hij maande de supporters om te stoppen met de geluiden. “Dit is een belangrijke mededeling”, klonk het in het stadion. “Vanwege racistisch gedrag heeft de scheidsrechter laten weten dat de wedstrijd mogelijk gestaakt zal worden.” Toen Barkley even later de 0-3 maakte klonken er opnieuw racistische geluiden vanuit het stadion. De arbiter legde het spel wederom stil. Na overleg met Southgate werd de wedstrijd vervolgd. In blessuretijd maakte Sterling de 0-4.

De UEFA heeft een protocol dat ingezet wordt bij racisme tijdens voetbalwedstrijden. Bij racisme dient de stadionspeaker het publiek toe te spreken. Wanneer de geluiden aanhouden kan de scheidsrechter beslissen om met de spelers van het veld te stappen en het duel tijdelijk te staken. Als het racisme daarna aanhoudt, kan de scheidsrechter de wedstrijd definitief staken.

Nadat het rustsignaal had geklonken zocht de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov de tribune op. Terwijl zijn ploeggenoten de kleedkamer in gingen, ging de captain het gesprek aan met de harde kern van de supporters. Hij vroeg hen te stoppen met de racistische geluiden.

In aanloop naar de wedstrijd had de Engelse selectie nog aangegeven dat er een duidelijk statement gemaakt zou worden wanneer zij te maken zouden krijgen met racisme. “Als één speler zich daardoor ongelukkig voelt, houden we er allemaal mee op”, aldus Kane vorige week.