Guus Til kent nieuwe trainer bij Spartak Moskou na belabberde start

Domenico Tedesco is de nieuwe trainer van Spartak Moskou. Aan de hand van de 34-jarige coach hoopt de Russische club de weg naar boven in te slaan na een zwakke seizoenstart. Na twaalf duels staat Spartak op een teleurstellende twaalfde plaats op de ranglijst. De belabberde start van de voetbaljaargang kostte Oleg Kononov eerder al de kop. Sergey Kuznetsov was zijn tijdelijke vervanger en ook hij laat Spartak Moskou achter zich, zo meldt de club op de website.

Spartak Moskou wist zich niet te plaatsen voor de Europa League doordat SC Braga te sterk bleek in de voorrondes. In de competitie kende de recordkampioen een wisselvallige start. De laatste vijf competitiewedstrijden werden verloren en met Tedesco langs de lijn hoopt de club op betere tijden. De jonge trainer heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau. Als trainer van Erzgebirge Aue voorkwam hij degradatie uit de 2. Bundesliga, waarna hij werd aangesteld als trainer van Schalke 04.

In zijn eerste seizoen in Gelsenkirchen eindigde hij op een knappe tweede plaats, maar vorig seizoen verliep tegenvallend. Na de 7-0 nederlaag tegen Manchester City in de Champions League in maart werd hij ontslagen. Sindsdien zat hij zonder club. Bij Spartak Moskou krijgt hij te maken met Guus Til, die afgelopen zomer de overstap maakte van AZ naar de club uit Rusland. Aanstaande zaterdag staat Tedesco voor het eerst langs de lijn bij zijn nieuwe club als Rubin Kazan op bezoek komt.