Verbazing in aanrandingszaak: Gascoigne wilde ‘vertrouwen vrouw opkrikken’

Maandag is in Engeland het proces tegen Paul Gascoigne begonnen. De 52-jarige oud-voetballer stond vandaag voor de rechter, omdat hij vorig jaar augustus een vrouw zou hebben aangerand op een treinstation in het noorden van Engeland. Gascoigne zoende de vrouw naar verluidt in een trein 'krachtig' op de mond, maar ontkent dat maandag op karakteristieke wijze.

Volgens de politie van de plaats Durham raakte Gazza de vrouw in beschonken toestand op ongepaste wijze aan. "Het ging om een korte doch daadkrachtige aanranding in de seksuele sfeer. De vrouw, die op weg was naar huis, hoorde iemand eerst en roepen. Gascoigne probeerde vervolgens op haar op haar te zitten. Nadat zij hem probeerde weg te duwen, zette hij zijn handen op haar gezicht om haar een kus op de lippen te geven”, zei de openbare aanklager tijdens de eerste procesdag volgens diverse Engelse media

De oud-voetballer van onder meer Tottenham Hotspur ontkent dat sprake was van aanranding en verweerde zich door te stellen dat hij 'door andere treinpassagiers' werd uitgedaagd om de 'dikke' vrouw te zoenen. Met zijn actie probeerde hij naar eigen zeggen 'het zelfvertrouwen van de vrouw op te krikken'. De verklaring van Gascoigne kon niet rekenen op de waardering van de openbare aanklager.

Die noemde de uitlatingen van Gascoigne 'vernederend' voor de vrouw. "Misschien wilde hij gewoon wat opscheppen. We zullen er alles aan doen om te bewijzen dat dit seksuele aanranding en niets anders is”, aldus de openbare aanklager. Het proces tegen Gascoigne gaat volgens Engelse media nog ongeveer vijf dagen duren.