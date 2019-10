Duitsers wijzen Turkse speler de deur na steun aan offensief tegen Koerden

FC St. Pauli stuurt aan op een breuk met Enver Cenk Sahin, een 25-jarige flankspeler van de Duitse tweedivisionist. Sahin sprak afgelopen week zijn steun uit aan het offensief van het Turkse leger jegens de Koerden in Noord-Syrië en dat is hem niet in dank afgenomen door zijn werkgever. St. Pauli laat maandag in een statement weten dat Sahin voorlopig uit de selectie van trainer Jos Luhukay is gezet en dat de Turkse rechtsbuiten vrij is om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

President Recep Tayyip Erdogan gaf het Turkse leger vorige week de opdracht om het noordoosten van Syrië binnen te dringen, volgens de officiële lezing om de Koerdische militie YPG daar te verdrijven. Het ingrijpen van de Turken leidde tot een groot aantal dodelijke slachtoffers in Noord-Syrië en een golf van verontwaardiging in onder meer Europa. Sahin schaarde zich via Instagram achter de militaire actie van Turkije ('Wij staan onze helden en ons leger bij. Wij bidden voor jullie', schreef hij via Instagram Stories) en zette daarmee kwaad bloed bij de supporters van St. Pauli.

De Duitse cultclub speelde afgelopen vrijdag op eigen veld een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen. Ofschoon Sahin vanwege de ophef rondom zijn persoon voor dat duel buiten de wedstrijdselectie van St. Pauli was gelaten door Luhukay, hadden de supporters van de club uit Hamburg wel een duidelijke boodschap voor de geboren Turk. De ultra’s van St. Pauli riepen op tot solidariteit met de Koerden in Noord-Syrië en maakten met diverse spandoeken duidelijk dat Sahin moest 'oprotten'.

Ultra Sankt Pauli have called for FC St. Pauli to sack Turkish attacker Cenk Sahin after he’s shown support of Turkey’s attack on the Kurdish territories in northern Syria. “We ask all #FCSP fans to show the Kurds that they’re not alone! Sahin, piss off!” their statement reads. pic.twitter.com/LSQEejp0jA — Felix Tamsut (@ftamsut) October 11, 2019

St. Pauli had in een eerder stadium al laten weten de zaak te onderzoeken en is maandag met een nieuwe verklaring naar buiten getreden. "Nadat we meerdere gesprekken hebben gevoerd met supporters, leden van de club en vrienden met een Turkse achtergrond, is ons duidelijk geworden dat we niet de indruk moeten wekken dat we exact weten hoe mensen van verschillende culturele achtergronden over deze kwestie denken. Het staat echter buiten kijf dat we iedere vorm van oorlog afkeuren. De gedragingen, en de uiting van solidariteit met oorlog, druisen tegen alle normen en waarden van deze club in", laat men weten.

St. Pauli benadrukt dat het contract van Sahin officieel nog niet vernietigd is, maar dat het huwelijk tussen club en speler vrijwel zeker voorbij is, lijdt geen twijfel. "Om de veiligheid van alle partijen te waarborgen, geeft de club Cenk Sahin toestemming om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden van andere clubs", zo klinkt het. Sahin staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij St. Pauli en speelde daarvoor onder meer in Turkije bij Istanbul Basaksehir.

Sahin is zeker niet de eerste voetballer met Turkse roots die in opspraak raakt vanwege zijn (vermeende) steun aan het offensief van de Turken in Noord-Syrië. Zo zorgden de Duits internationals Emre Can en Ilkay Gündogan zondag voor ophef door op Instagram een foto van Cenk Tosun te liken, waarop de spits van Everton met collega's van de Turkse nationale ploeg een militair saluut bracht. Can gaf daarna aan de foto per ongeluk geliked te hebben en 'zonder twijfel een pacifist en een tegenstander van iedere vorm van oorlog te zijn'.