Edwin van der Sar verklaart wijziging: ‘De prestatie van Ajax staat voorop’

Ajax gaat niet per vliegtuig, maar per trein richting Frankrijk voor de uitwedstrijd tegen Lille OSC op woensdag 27 november in de groepsfase van de Champions League, zo meldt de NS maandag via de officiële kanalen. Na de loting van de poulefase van het miljardenbal hebben Ajax en de NS bekeken of er per trein naar een uitduel kan worden gereisd, met als resultaat dat het elftal van trainer Erik ten Hag volgende maand met de Eurostar-trein richting Lille gaat.

Algemeen directeur Edwin van der Sar deelt complimenten uit aan de NS en Eurostar en legt tevens uit waarom Ajax tot deze keuze is gekomen. "We leven in een klimaatbewuste tijd en wij willen als club graag een goed voorbeeld geven. Lille leent zich qua ligging uitstekend voor een treinreis, vandaar dat wij met dit idee bij de NS hebben aangeklopt. Voor Erik ten Hag en zijn mannen lijkt dit ons een efficiëntere en minder vermoeiende reis. Want de prestatie die Ajax in Lille moet leveren staat natuurlijk voorop." De NS verwacht dat de treinreis van Ajax ongeveer tweeënhalf uur zal duren.

Heike Luiten, directeur van NS International, kan zich vinden in de woorden van Van der Sar en de bestuurder sluit af met een kwinkslag. "Voor de terugreis van Ajax houden we in het bagagerek alvast rekening met plek voor drie punten." Ajax begon de groepsfase van de Champions League met een 3-0 overwinning op Lille, waarna Valencia met dezelfde cijfers werd verslagen in het Mestalla. De regerend landskampioen uit Amsterdam wacht eerst een dubbele confrontatie met Chelsea, op 23 oktober en 5 november, voordat het uitduel met Lille op het programma staat.