Buffon openhartig: ‘Daardoor wil je niet eens meer je bed uitkomen’

Gianluigi Buffon vierde tijdens zijn actieve loopbaan de nodige successen, maar de 41-jarige doelman van Juventus leerde ook de donkere kant van het bestaan als profvoetballer kennen. Buffon heeft op verzoek van The Players Tribune een open brief aan zijn jongere zelf geschreven waarin hij dieper ingaat op de depressieve periode van vijftien jaar geleden.

"Als je op een nihilistische manier leeft en alleen maar met voetbal bezig bent, dan begint je ziel te verwelken", zo schrijft de openhartige Buffon. "Je zult zelfs zo depressief worden dat je niet eens meer de kracht hebt om uit bed te komen." De Italiaanse routinier gaf in januari voor de eerste keer een inkijkje in zijn zeven maanden van depressiviteit. Buffon miste in 2004 zelfs een wedstrijd van Juventus vanwege een paniekaanval.

"Het zal je overkomen op het hoogtepunt van je carrière, wanneer je denkt dat je alles hebt bereikt wat je als man maar kan wensen. Je zult geld hebben en het nodige aanzien. Mensen gaan je zelfs als superheld zien", vervolgt Buffon, die gelijk een kanttekening plaatst. "Maar je bent helemaal geen superheld. Je bent gewoon een man, net als iedereen. En de waarheid is dat de druk van dit beroep je kan veranderen in een robot. Je dagelijkse routine kan als een gevangenis gaan voelen."

Buffon gaat verder. "Op een zekere ochtend, als je uit bed stapt om naar de training te gaan, zullen je benen oncontroleerbaar gaan trillen. Je zult jezelf zo zwak voelen dat je niet in staat bent om auto te rijden. Je denkt aan vermoeidheid of een virus, maar het is veel erger. Slapen is het enige dat je nog wil. Elke redding op de training zal aanvoelen als een loodzware opgave. Het leven zal zeven maanden lang ontzettend zwaar aanvoelen."

Buffon, met onder meer een wereldtitel en negen kampioenschappen op zijn naam, had er in het begin van zijn loopbaan moeite mee om de kleinere dingen in het leven te waarderen. Hij heeft daar jaren later veel spijt van. "Je moet heel goed onthouden: Geld en roem moeten nooit een doel op zich zijn. Als je niet goed voor je ziel zorgt en geen inspiratie opdoet buiten de voetbalwereld, dan zul je vroeg of laat daarvoor de prijs betalen. Dit zal je uit je depressie halen. Niet herinneren dat je heel erg speciaal bent, maar goed onthouden dat je hetzelfde bent als ieder ander mens."