Overmars gooit lijntje uit in Duitsland: ‘Hij is altijd welkom bij Ajax’

Thomas Müller is de afgelopen weken onderwerp van gesprek in Duitsland en zijn situatie kwam ook zondag tijdens het afscheidsduel van Rafael van der Vaart in Hamburg ter sprake. De honderdvoudig international van Die Mannschaft moet dit seizoen bij Bayern München genoegen nemen met een bijrol en zou erover nadenken om zijn club in januari de rug toe te keren.

Als Müller inderdaad besluit om Bayern te verlaten, heeft hij in ieder geval een optie in de Eredivisie: “Müller is wat mij betreft het DNA van Bayern”, wordt directeur voetbalzaken van Ajax Marc Overmars geciteerd door Sportbuzzer. Als Müller op zoek gaat naar een andere uitdaging ‘mag hij mij bellen. Bij Ajax is hij altijd welkom’, voegt Overmars toe.

Louis van Gaal was eveneens aanwezig in het stadion van Hamburger SV, maar hij wilde niet te veel kwijt over de gang van zaken bij zijn oude club: “Vraag maar aan Niko Kovac!”, was het duidelijke antwoord van de trainer in ruste. Giovanni van Bronckhorst raadt Müller aan om geduld te tonen: “Ik was en ik ben nog steeds een fan van hem.”

De ex-trainer van Feyenoord weet echter niet hoe lang Müller dit vol zou houden: “Dat hangt af van de persoon. De een weet het een jaar vol te houden, de ander heeft er na een maand al genoeg van.” Müller maakt al sinds 2009 deel uit van de selectie van Bayern en is in die tien jaar uitgegroeid tot een waar clubicoon. De dertigjarige Duitser komt dit seizoen echter minder aan spelen toe: in de Bundesliga moest hij de afgelopen wedstrijden genoegen nemen met een rol als invaller, terwijl hij in de Champions League pas zeven minuten in actie kwam.