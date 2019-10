‘Beetje vreemd dat hij nu mijn baas is bij Chelsea, maar ook geweldig’

Willian speelde in zijn beginperiode bij Chelsea samen met Frank Lampard, maar de verhoudingen liggen enkele jaren later heel anders. Lampard is sinds dit seizoen als manager actief op Stamford Bridge. Willian vindt het soms ‘vreemd’ dat hij zijn voormalige ploeggenoot nu ‘manager’ moet noemen, maar is desondanks nog steeds vol lof over de gewezen spelmaker van Chelsea.

"Hij was een erg intelligente speler en een van de beste spelers op zijn positie", deelt Willian op de website van Chelsea complimenten uit aan Lampard. "Zulke geweldige spelers gaan na hun actieve loopbaan vaak het trainersvak in, zoals het geval is met Lampard bij Chelsea. Het is een beetje vreemd dat hij nu mijn manager is, maar het is geweldig om weer met hem te mogen samenwerken. Hij schenkt mij vertrouwen en wil dat ik gelukkig ben in mijn spel."

Chelsea-manager Frank Lampard is lovend over de 'uitmuntende' Willian

"Mijn goede prestaties in de afgelopen wedstrijden van Chelsea heb ik echt aan Lampard te danken", vervolgt Willian zijn lofzang. "Hij zegt altijd tegen mij: ‘Ik wil dat je vreugde uitstraalt op het veld’. Mede daarom ben ik de laatste tijd zo goed bezig. Onze manier van spelen helpt daar zeker bij, maar dat geldt ook voor de vrijheid die Lampard ons geeft. Ik hoef niet vast aan de rechterkant te spelen. Ik mag rondzwerven en tussen de linies spelen, soms kom ik zelfs aan de linkerkant uit. Ik voel me er goed bij en hoop deze vorm de komende tijd voort te kunnen zetten."

Willian, wiens contract bij Chelsea volgend jaar afloopt, wil Lampard terugbetalen door met the Blues prijzen te veroveren. "Ik wil belangrijk zijn met doelpunten en assists", aldus de middenvelder annex aanvaller, die ruim driehonderd duels voor de Londense club op zijn naam heeft staan. "Als speler van deze club moet je altijd aan het winnen van prijzen denken, want dat hoort nou eenmaal bij de mentaliteit van Chelsea. Er is een nieuwe manager met een nieuwe filosofie, maar de doelstelling is niet veranderd. Daar wil ik alles voor geven." Willian, bezig aan zijn zevende seizoen bij Chelsea, werd in 2013 voor circa 35 miljoen euro overgenomen van het Russische Anzhi Makhachkala.