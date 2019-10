‘PSV ontvangt ’uitstekende aanbieding‘ en praat met meer gegadigden’

Puma is een voorname kandidaat om met ingang van het seizoen 2020/21 de officiële kledingsponsor van PSV te worden, zo weet het Eindhovens Dagblad maandagmiddag te melden. De clubleiding van PSV is met meerdere gegadigden in gesprek, waardoor het vanuit Duitsland opererende Puma voorlopig in de wachtkamer zit aangaande een eventuele deal met de Eindhovense club.

Umbro, de huidige kledingsponsor, hoort eveneens tot het rijtje kandidaten en volgens de regionale krant heeft het Engelse kledingbedrijf tot januari de tijd om de samenwerking met PSV een vervolg te geven. Het Eindhovens Dagblad meldde in april al dat PSV en Umbro in gesprek waren over contractverlenging, maar een nieuwe deal heeft dat nog niet opgeleverd. De huidige kledingpartner was in 2015 de opvolger van Nike in het Philips Stadion.

Puma beschikt over goede papieren, omdat PSV naar verluidt een 'uitstekende aanbieding' heeft ontvangen. Een definitieve overeenkomst laat echter nog op zich wachten. De kledingdeal is een belangrijk speerpunt voor PSV, omdat het op jaarbasis om enkele miljoenen gaat. Een eventuele deal met Puma verandert niets aan de relatie met hoofdsponsor Brainport Eindhoven, want deze naam blijft ook met de komst van een nieuwe kledingsponsor op het shirt van PSV staan.