‘Michel Vorm keert terug op oude nest om zware blessure op te vangen’

Michel Vorm vertrok een aantal maanden geleden bij Tottenham Hotspur, maar de doelman lijkt op korte termijn weer terug te keren bij de Londenaren. De NOS meldt maandagmiddag namelijk dat de 35-jarige sluitpost een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend bij zijn oude werkgever.

De terugkeer van Vorm heeft te maken met de blessure van eerste keus en aanvoerder Hugo Lloris. De Fransman raakte vorige week zaterdag zwaar geblesseerd in de later met 3-0 verloren wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion toen hij na halfslachtig ingrijpen bij de eerste tegentreffer ongelukkig terechtkwam. In een poging zijn val te breken schoot zijn linkerelleboog uit de kom en de verwachting is dat de doelman geruime tijd aan de kant zal staan.

Paulo Gazzaniga was dit seizoen de back-up van Lloris en hij verving de keeper ook na zijn blessure. De Argentijn is nu echter de enige doelman in de selectie van manager Mauricio Pochettino, waardoor Tottenham op zoek moest naar een extra keeper. De club lijkt nu als noodoplossing dus bij oudgediende Vorm uit te zijn gekomen.

De 35-jarige Vorm speelde hiervoor al vijf jaar bij the Spurs. In die tijd fungeerde hij als reservedoelman en hij stond in totaal tijdens 47 wedstrijden onder de lat bij de club. Voor zijn periode in Londen kwam Vorm uit voor Swansea City, FC Utrecht en FC Den Bosch. Bovendien speelde hij in het verleden vijftien interlands voor het Nederlands elftal.