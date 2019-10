‘Aankoop van zestig miljoen leeft voorlopig nachtmerrie bij Real Madrid’

Luka Jovic maakte afgelopen zomer voor een bedrag van zestig miljoen euro de overstap van Eintracht Frankfurt naar Real Madrid. De Servische spits kent nog geen hele gelukkige start van zijn dienstverband bij de Koninklijke, daar hij in zeven officiële wedstrijden nog niet het net wist te vinden. Sport schrijft dat het dienstverband van Jovic bij Real Madrid tot dusver een ‘nachtmerrie’ is.

Jovic bleef in de laatste wedstrijden tegen Club Brugge (2-2) en Granada (4-2 zege) negentig minuten op de reservebank. Zijn rol bij Real Madrid heeft ook gevolgen voor zijn speeltijd bij de nationale ploeg van Servië, waar hij in september in de wedstrijd tegen Portugal (2-4 nederlaag) genoegen moest nemen met een invalbeurt van drie minuten. Jovic meldde zich vervolgens met een vermeende blessure af voor de oefeninterland tegen Luxemburg (1-3 zege), maar kon vier dagen later wel als invaller weer spelen bij Real Madrid.

Salgado: 'Rafael van der Vaart was enorm geliefd bij Real Madrid'

Het heeft volgens de berichten in Spanje geleid tot een vertrouwensbreuk met bondscoach Ljubiša Tumbakovic, die Jovic voor deze interlandperiode niet heeft opgenomen in zijn selectie voor wedstrijden tegen Paraguay (1-0 zege) en Litouwen (maandagavond, EK-kwalificatie). Het is volgens AS een straf voor het feit dat Jovic de oefeninterland tegen Luxemburg zonder geldige reden liet schieten.

Michel Salgado vindt dat Jovic niet te snel afgeschreven dient te worden bij Real Madrid. “Hij is een jonge speler. Real Madrid heeft hem niet voor niets binnengehaald, hij staat garant voor doelpunten en geweldige aanvallende kwaliteiten. Het is bekend dat Real Madrid een spits nodig had, Karim Benzema is een ander type”, zegt Salgado, oud-verdediger van Real Madrid, in gesprek met DAZN. “Jovic moet nog leren, hij is een jonge speler en bij Real Madrid bestaat er veel druk. Hij heeft tijd nodig en dat gaat hij krijgen, omdat we weten dat hij een geweldige spits is."m