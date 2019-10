Barça gaat afkoopclausule van 111 miljoen lichten

De naam van Dayot Upamecano staat bovenaan het verlanglijstje van AC Milan. I Rossoneri zijn echter niet de enige gegadigde voor de verdediger van RB Leipzig, want ook Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool Paris Saint-Germain worden genoemd. (Mediaset)

Fiorentina heeft zich gemengd in de strijd om Sandro Tonali. La Viola zijn bereid om Brescia dertig tot veertig miljoen euro te betalen voor de middenvelder, die tevens begeerd wordt door Internazionale, Juventus en Napoli. (Corriere dello Sport)

De Argentijnse spits heeft bij Internazionale een afkoopclausule van 111 miljoen euro in zijn contract staan en daar hebben de Catalanen geen problemen mee.

Besiktas heeft een afwijzing ontvangen van Steven Gerrard. De Engelsman, momenteel de manager van Rangers FC, ziet niks in een overstap naar Turkije. (Diverse Turkse media)