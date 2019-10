Louis van Gaal erkent: ‘Dat had ik nooit van Johan Cruijff verwacht’

Louis van Gaal stond in twee periodes voor de selectie van Barcelona. In 1997/98 en 1998/99 boekte de Nederlander successen met de Catalanen, maar onderhield hij al een moeizame relatie met de media. Aan het einde van het derde seizoen, in mei 2000, vertrok Van Gaal. Hij werd gezien als een vertrouweling van wijlen José Luis Núñez, die als voorzitter eveneens onder vuur lag en na 22 jaar eveneens de deur achter zich dichttrok.

“Of de kritiek op mijn persoon tegelijkertijd als kritiek op Núñez voelde? Ja, dat denk ik nog steeds”, vertelde Van Gaal in het programma Quan s’apaguen els llums, dat zondagavond door TV3 werd uitgezonden. “Núñez kwam aan het einde van mijn derde seizoen naar me toe en gaf aan dat hij wilde vertrekken. En of ik samen met hem wilde vertrekken. Hij was een goede voorzitter en een goed persoon. Hij was als een tweede vader voor mij.”

“Ik zei dat ik zou vertrekken als hij dat zou willen. Hij was immers degene die mijn contract had verlengd”, vervolgde Van Gaal. “Niet het publiek, niet l’Elefant Blau (oppositiepartij van Joan Laporta, red.) en niet de media. Toen hij vertrok, vertrok ik ook.” Hij liet twee contractjaren schieten. “Het was veel geld, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Dat is de werkomgeving, de relaties die je opbouwt.”

Van Gaal tekende zijn eerste contract bij Barcelona na een gesprek in Parijs met de zoon van Núñez. “Dat vond ik raar, ik dacht dat ik met de voorzitter in gesprek zou gaan. Waarom moest ik met zijn nummer twee praten? Weken later sprak ik alsnog met Núñez en kwam het allemaal goed.” Moeilijke gesprekken met zijn voorgangers wijlen Sir Bobby Robson en José Mourinho volgden. “Dat waren geen fijne gesprekken. Met Robson was ik heel direct en hij werd mijn hoofd scouting. Met Mourinho ging het behoorlijk stroef, er werd geschreeuwd. Maar hij was in ieder geval eerlijk. Daarom stelde ik voor dat hij de tegenstanders zou blijven bekijken en dat deed hij heel goed.”

Van Gaal keerde medio 2002 terug bij Barcelona, maar de hernieuwde samenwerking duurde vanwege de matige resultaten slechts iets meer dan een half jaar. In zijn jaren in Catalonië was hij vooral verbaasd over de verschillen tussen ‘Cruyffistas’ en ‘Nuñistas’. “Ik was niet op de hoogte van die beweging, van de verschillen. Ik denk dat Johan Cruijff zich bij l’Elefant Blau voegde als revanche tegen Núñez. Het was politiek. En Cruijff was altijd kritisch op mij in zijn columns in La Vanguardia.”

“Maar jegens mij was er geen sprake van politiek. Het was meer dat ik op zijn stoel zat. Rinus Michels zei al tegen mij dat ik moest oppassen voor Johan toen ik bij Barcelona tekende. Ik was dus gewaarschuwd, maar ik had dat nooit van een landgenoot verwacht”, erkende Van Gaal.