Oranje maakt indruk in Wit-Rusland: ‘Het is het beste team ter wereld’

Oranje wist zondagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Wit-Rusland. Het was niet de beste wedstrijd van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, maar desondanks maakte het Nederlands elftal indruk op Wit-Russische media én keuzeheer Mikhail Markhel. Oranje wordt door hen tot de beste teams van Europa gerekend.

“Holland is het beste team ter wereld”, zo liet Markhel volgens De Telegraaf optekenen op de persconferentie na afloop van het duel. TUT is iets minder stellig, maar rekent Oranje wel tot de beste teams van Europa. “Nederland behoort tot de beste teams van het continent, maar Wit-Rusland speelt traditioneel goed tegen Oranje. In het verleden werd er in eigen huis al twee keer gewonnen. Het was belangrijk voor het team van Koeman om de volle buit mee te nemen uit Wit-Rusland en daar slaagden ze in. Wit-Rusland heeft gevochten voor wat ze waard waren.”

“Voor Oranje was puntverlies in Minsk een ramp geweest. Voor Wit-Rusland stond alleen prestige op het spel, we moesten de fans laten zien dat we ook weten hoe we moeten voetballen. Maar was voetballen wel wat we deden voor de rust?”, zo vraagt Presball zich af. “Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat Wit-Rusland alleen zou kunnen winnen door geluk. De overwinningen in het verleden kwamen op dezelfde manier tot stand, alleen moeten we niet vergeten dat we destijds meer kwaliteiten in de ploeg hadden.”

Dat het in Minsk toch nog spannend werd, was te danken aan een doelpunt van Stanislaw Drahun. “In het strafschopgebied stonden plotseling drie spelers van ons tegenover twee Oranje-verdedigers. De genieën Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt waren machteloos in deze situatie, omdat Wit-Rusland het tactisch perfect uitspeelde. Het werd snel duidelijk dat de tweede helft voor de bezoekers een stuk lastiger werd. Wit-Rusland had ze onder druk moeten zetten, maar om de een of andere reden werd er gas teruggenomen.”

“Het is een mysterie hoe Dragun aan de aandacht van Van Dijk ontsnapte. Maar het was niet genoeg. In fysiek en technisch opzicht waren we zwakker dan Nederland, dat de score had kunnen opvoeren. Aan de andere kant is dit geen gekke uitslag tegen een goed land”, schrijft het Wit-Russische Football. SB trekt dezelfde conclusie na het duel in Minsk. “Wit-Rusland heeft goed stand gehouden tegen een van de beste teams van Europa. Onze nationale ploeg zocht de weg naar het doel, maar de spelers stuitten telkens op een sterk en zelfverzekerde verdediging.”

Belta licht de dubbelslag van Georginio Wijnaldum uit. “Wit-Rusland leunde op de verdediging en de Nederlanders hadden moeite om er doorheen te komen. Ze konden niet profiteren van hun balbezit. Maar Wijnaldum dompelde de fans in rouw met zijn individuele klasse en twee doelpunten, waarvan er een heel spectaculair was”, zo klinkt het. Tribuna is bijzonder onder de indruk van het tweede doelpunt van Wijnaldum. “Wauw! Dat was prachtig. Wijnaldum draait de bal in de kruising. Gutor (doelman Wit-Rusland, red.) had geen enkele kans.”