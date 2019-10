De Roon moet ‘een beetje lachen’: ‘Ik zou niet zo goed zou kunnen voetballen’

Marten de Roon begon zondagavond op de reservebank bij Oranje in de wedstrijd tegen Wit-Rusland. De middenvelder van Atalanta werd geslachtofferd voor Donny van de Beek en kwam uiteindelijk als invaller binnen de lijnen in Minsk. In gesprek met FOX Sports geeft De Roon te kennen dat hij het zelf wel zag aankomen dat hij geen basisplaats had tegen Wit-Rusland.

“Ik moest de boel iets meer onder controle krijgen en die counters voorkomen, zoals we daarvoor ook deden. We konden misschien ook wel met een mannetje minder voor de bal, op dat moment hoefde het niet meer. Ik was er voor de controle en ik denk dat dat goed is gegaan”, stelt De Roon over zijn invalbeurt. In de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Noord-Ierland had hij nog een basisplaats in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Desondanks kwam het niet als een verrassing dat hij tegen Wit-Rusland op de reservebank startte.

“Het had gekund. Tegen Noord-Ierland al, of in deze partij. Het was tegen Estland ook zo, vorige keer. Het is logisch dat de trainer af en toe meerdere dingen probeert”, zegt de middenvelder van Atalanta. De Roon deelt tegelijkertijd complimenten uit aan zijn collega's bij Oranje. “Ik zag toen een paar keer jongens op posities lopen… Als ík daar zou lopen, weet ik niet of het beter zou gaan.”

“Ik zou niet zo goed zou kunnen voetballen, daar mag iedereen een mening over hebben. Ik lach er een beetje om en weet wat de bondscoach aan mij heeft”, gaat De Roon verder. Hij constateert dat Oranje het zichzelf nog moeilijk maakte tegen Wit-Rusland. “Het belangrijkste is dat we drie punten hebben meegenomen en een stapje dichter bij kwalificatie gekomen zijn. Het was moeilijk, de eerste helft, maar we hebben twee goede goals gemaakt en eigenlijk maakten we het onszelf na rust onnodig moeilijk.”