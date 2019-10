Jari Litmanen: ‘Donny van de Beek heeft dat een beetje teruggehaald’

Rafael van der Vaart nam zondagmiddag in Hamburg met een testimonial afscheid van het profvoetbal. Jari Litmanen beleefde een onrustige dag en arriveerde pas in de rust, maar beleefde naar eigen zeggen wel een mooie wedstrijd. De Fin gaat in op de afscheidswedstrijd van Van der Vaart en het uitsterven van de 'nummer tien'.