Van der Vaart: ‘Dat is een teken van: ze doen er alles aan hier te zijn’

Rafael van der Vaart nam zondagmiddag met een testimonial afscheid van het profvoetbal. Voor de laatste wedstrijd van de 109-voudig Oranje-international was een grote verzameling van grote namen bij elkaar gekomen in Hamburg. Van der Vaart gaat in onderstaande video in op de aanwezigen op zijn afscheidsfeestje en wijst tegelijkertijd het hoogte- én dieptepunt van zijn imposante loopbaan aan.