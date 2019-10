Louis van Gaal: ‘Van der Vaart heeft niet alles uit zijn carrière gehaald’

Rafael van der Vaart nam zondagmiddag afscheid van het profvoetbal met een afscheidswedstrijd in Hamburg. Louis van Gaal was daarbij als trainer aanwezig en de oefenmeester is na afloop uitermate lovend over de 109-voudig international van Oranje. Tegelijkertijd plaatst Van Gaal een kritische noot, daar hij vindt dat Van der Vaart meer uit zijn carrière had kunnen halen.