Van Bronckhorst sprak met Guardiola: ‘Mooie oplossing voor een sabbatical’

Giovanni van Bronckhorst is sinds kort werkzaam binnen de City Football Group. De voormalig oefenmeester was zondagmiddag aanwezig bij de afscheidswedstrijd van Rafael van der Vaart en vertelt na afloop over zijn werkzaamheden in Manchester. Van Bronckhorst spreekt in onderstaande video van 'een mooie oplossing voor een sabbatical'.