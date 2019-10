Swart: ‘Hun tijd in Oranje komt echt wel, heb een beetje geduld, zeg’

Jong Oranje won afgelopen vrijdag op De Vijverberg met 4-2 van Jong Portugal. De doelpuntenproductie in het EK-kwalificatieduel werd verzorgd door Myron Boadu (tweemaal), Teun Koopmeiners en Calvin Stengs, die worden getipt bij het ‘grote’ Oranje. Sjaak Swart geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat we niet te hard van stapel moeten lopen.

“Kijk, Stengs was tegen Jong Portugal grandioos. Alleen, heeft hij zich namens AZ écht onderscheiden tegen Manchester United? Koopmeiners deed het vrijdag uitstekend na rust. Maar in de eerste helft betrapte ik hem erop dat hij soms net wat snelheid tekortkwam”, vertelt Swart, die tot de conclusie komt dat ze nog wat tijd nodig hebben. “Constanter moeten ze worden. Zelfde geldt voor Boadu, die een groot talent is.”

“Laat die jongens nou eerst bewijzen dat ze deze vorm lange tijd vast kunnen houden. Hun tijd in Oranje komt echt wel. Heb een beetje geduld, zeg”, stelt de oud-aanvaller. Hij krijgt bijval van Martin Haar, die jarenlang als trainer bij AZ is verschillende functies werkte. “Calvin, Teun en Myron zijn fantastische jongens en fantastische profs'. En ik zou het een prima idee vinden wanneer Ronald Koeman ze eens uitnodigt voor een trainingsstage, gewoon om te zien hoe ver ze al zijn.”

“Maar op korte termijn lijkt een plek in de selectie van het Nederlands elftal me te voorbarig. Topwedstrijden zoals tegen Jong Portugal, díé hebben ze nu nodig. Van spelen in Jong Oranje word je beter dan van op de bank zitten bij het grote Oranje”, concludeert Haar. Stengs, Boadu en Koopmeiners nemen het dinsdagavond met Jong Oranje op tegen Jong Noorwegen, dat de derde tegenstander is in de EK-kwalificatiecyclus.