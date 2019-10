‘Het was onprofessioneel, egocentrisch en overdreven van Memphis Depay’

Met Georginio Wijnaldum als uitblinker boekte het Nederlands elftal een benauwde 1-2 zege geboekt op Wit-Rusland. Daardoor blijft het team van Ronald Koeman aan kop in Groep C van de EK-kwalificatie en heeft het genoeg aan een gelijkspel op 16 november in Noord-Ierland om zeker te zijn van het EK in 2020. Het duel had veel weg van de worsteling tegen Noord-Ierland, zo oordelen ook de Nederlandse kranten daags na de driepunter in Minsk.

‘Gini de Genius’, zo staat op de voorpagina van De Telegraaf, verwijzend naar de dubbelslag van Wijnaldum in Minsk. “Het schaven moet snel beginnen”, valt in het wedstrijdverslag van journalist Mike Verweij te lezen. “In de aanloop naar de oktober-interlands nam de bondscoach daar zonder namen te noemen een voorschot op. Maar duidelijk lijkt dat Kevin Strootman moet vrezen voor de ontwikkeling van Teun Koopmeiners, dat Calvin Stengs in de nek van Steven Berghuis hijgt en tijdens Jong Oranje-Jong Portugal drukten Myron Boadu en Justin Kluivert eveneens hun neus tegen het venster.”

“Uiteraard zal ook de pinchhitterdiscussie over Luuk de Jong en Wout Weghorst weer oplaaien. Al zal Koeman door De Jongs belangrijke bijdrage tegen de Noord-Ieren-thuis een plusje achter zijn naam hebben staan. “Het is nu zaak in november snel het laatste stapje naar het EK te zetten, vervolgens de kwalificatie te vergeten en als de wiedeweerga door te selecteren én te schaven aan de beoogde EK-basisploeg, die beter voor de dag zal komen dan gisteren op de troosteloze avond in Minsk.”

Het Algemeen Dagblad stelt dat het letterlijk en figuurlijk nog geen tijd voor een polonaise is. “Het EK is bijna bereikt, maar duel met Wit-Rusland laat ook zien dat Oranje volop huiswerk te doen heeft. De twee moeizame interlands van deze week geven Oranje een stapel huiswerk mee, en wellicht komt dat Koeman en consorten helemaal niet zo slecht uit”, schrijft Sjoerd Mossou. “Na een golf van euforie in september, meteen na de voortreffelijke 2-4 zege op Duitsland in Hamburg, onderstrepen de duels met Noord-Ierland en Wit-Rusland dat het Nederlands elftal een team is in ontwikkeling. Een elftal met volop potentieel, dat zeker, maar nog niet onder alle omstandigheden een topteam is.”

“Koeman gaf het eerder deze week al aan: tegen ploegen die zich nadrukkelijk instellen op het spel van Oranje, vinden de spelers in het veld nog te moeizaam een oplossing.” Ook de Volkskrant constateert dat er ‘op weg naar het EK nog het nodige valt te verbeteren bij het Nederlands elftal, zoals bleek tegen Wit-Rusland’. “Alleen meedoen volstaat al niet meer na de vorig jaar ingezette revival. Het nieuwe zelfbewustzijn van Oranje is niet altijd zichtbaar tijdens een soms grillige EK-kwalificatie. De kracht van deze ploeg is dat iedereen het verschil kan maken.”

Het dagblad wijst erop dat de geblesseerd in Nederland achtergebleven Memphis Depay het gezicht van de wederopstanding is en dat Wijnaldum zijn rol in Wit-Rusland overnam. “Hij manifesteerde zich bij Liverpool als de onvermoeibare marathonloper die ook kan scoren, zoals bij zijn befaamde invalbeurt in de Champions League tegen Barcelona. Zondagavond etaleerde de middenvelder wederom het complete pakket. Hij kan koppen en schieten, je zou zo’n multifunctionele speler ook in de spits kunnen zetten.”

Voor diepgaande sportieve oordelen leende de kwalificatiecyclus van de afgelopen dagen zich verder niet, zo schrijft Trouw. De krant besteedt dan ook enkele alinea’s aandacht aan een moment in de slotfase van het duel met Noord-Ierland. Na het maken van de 3-1 trok Depay bij het juichen zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan. “Dat was onprofessioneel, egocentrisch en overdreven, na zo’n doelpunt in zo’n wedstrijd. De spelers van Oranje, Depay voorop, hebben de mond vol van teamgeest. Hier stelde Depay zichzelf centraal in plaats van Frenkie de Jong te bedanken, de speler die het doelpunt met een ren over het middenveld grotendeels had geregisseerd. Iets om toch in het achterhoofd op te slaan.”

Journalist Henk Hoijtink vindt dat Koeman ervoor moet waken dat 'de status van Depay bij Oranje tot een onaantastbare wordt opgepompt', ook al was hij in zeven interlands dit kalenderjaar goed voor zes goals en acht assists. “Bij zo’n speler mogelijk met alle gevolgen vandien. Zie al wat er bij een doelpuntje tegen Noord-Ierland gebeurt.”