Gareth Bale voorkomt eerste beslissing in Groep E; zorgen om Luka Modric

Kroatië heeft zondagavond de mogelijkheid laten liggen om zich alvast te verzekeren van deelname aan het EK 2020. De vicewereldkampioen gaf een 0-1 voorsprong uit handen tegen Wales door een treffer van Gareth Bale (1-1) en is daardoor nog niet zeker van een plek bij de bovenste twee ploegen in Groep E. Kroatië heeft veertien punten uit zeven duels; Hongarije staat op twaalf en Slowakije heeft er tien uit zes optredens. Wales staat op acht punten uit zes wedstrijden en heeft nog een zeer geringe kans om zich te plaatsen.

Wales moest het stellen zonder de geblesseerde Aaron Ramsey, maar Gareth Bale had wel een basisplaats. Kroatië trad in Cardiff aan met onder meer Luka Modric en Ivan Perisic; bondscoach Zlatko Dalic koos ervoor om Ivan Rakitic en Ante Rebic op de bank te zetten, terwijl Marcelo Brozovic ontbrak door een schorsing. Het duurde niet lang voordat Kroatië de leiding greep. Na een kleine tien minuten stoomde Josip Brekalo op aan de zijlijn, passeerde hij Tom Lockyer en trok hij het strafschopgebied in. Brekalo vond Bruno Petkovic, die de vrijstaande Nikola Vlasic bediende aan de rand van het strafschopgebied. Vlasic mikte de bal via de binnenkant van de linkerpaal achter doelman Wayne Hennessey: 0-1.

Wales reageerde goed via een hard schot van Bale, dat door Dominik Livakovic uit de onderhoek werd gehouden, maar aan de overzijde voorkwam Hennessey ternauwernood dat Perisic de 0-2 tegen de touwen kopte. Niettemin kwam Wales gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Het team van Ryan Giggs oogde agressiever en stichtte meer gevaar. De gelijkmaker hing in de lucht en viel in de blessuretijd daadwerkelijk. Een hoofdrol was weggelegd voor Ben Davies, die na een uitstekende sprint tot tweemaal toe succesvol combineerde met Bale. De sterspeler van Wales troefde Dejan Lovren af en vond de rechterhoek: 1-1.

Wales wist het momentum niet mee te nemen naar de tweede helft. Het tempo lag, mede door wat wissels, een stuk lager en het aantal kansen nam voor beide ploegen af. De enige speler die in de tweede helft dicht bij een doorbraak was, as Daniel James: van dichtbij stuitte hij op Livakovic. Vlak voor tijd verliet Modric geblesseerd het veld. Bale hinkte ondertussen zichtbaar op het veld, maar Wales had alle wissels al toegepast. Mede door de vele wissels en klachten bij spelers werden acht minuten blessuretijd toegevoegd, maar ook daar kwam geen winnaar uit voort. Kroatië heeft volgende maand een punt nodig tegen Slowakije om zich te plaatsen voor het EK.