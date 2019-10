Duitsland heeft geen last van domme rode kaart en meldt zich achter Oranje

Duitsland heeft zondagavond een cruciale overwinning geboekt in de strijd om een EK-ticket. De ploeg van bondscoach Joachim Löw leek op bezoek in Estland de problemen over zichzelf af te roepen met een vroege rode kaart voor Emre Can, maar kwam ook met tien spelers geen moment in de problemen: 0-3. Duitsland staat in Groep C op onderling resultaat tweede achter Nederland; beide landen hebben vijftien punten uit zes wedstrijden.

Duitsland begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat het land met drie punten een reuzenstap richting het EK zou zetten. Die Mannschaft kwam al snel in de problemen, doordat Emre Can na veertien minuten van het veld werd gestuurd. De speler van Juventus verkeek zich op een pass en haalde Frank Liivak neer, die anders vrij op doelman Manuel Neuer af kon. Gesterkt door het numerieke overtal durfde Estland de aanval te zoeken. Karol Mets kreeg een gevaarlijke schietkans, maar de middenvelder mikte net over.

De Duitsers herpakten zich en bleven het spel met tien man maken, zonder dat dat tot grote kansen leidde. Vlak voor rust was de ploeg van Löw gevaarlijk, toen Marco Reus een vrije trap op de lat mikte. In de tweede helft werd het Duitse overwicht al snel wél beloond: de bal belandde uit de kluts voor de voeten van Ilkay Gündogan, die met buitenkant rechts een droge knal produceerde: 0-1. Enkele minuten daarna was het opnieuw raak voor Gündogan. De inzet van de middenvelder werd half gekraakt en stuitte met enig fortuin het Estse doel in: 0-2.

Estland ging daarna iets aanvallender spelen, maar het tiental van Duitsland hield eenvoudig stand. In de tegenaanval zorgden de bezoekers twintig minuten voor tijd voor de definitieve beslissing: Gündogan bereikte met een prachtige pass Timo Werner, waarna de invaller zijn tegenstander uitkapte en eenvoudig kon binnen schieten: 0-3. Met name Werner toonde zich daarna bedrijvig en de spits was meerdere keren gevaarlijk, maar een vierde treffer kwam er niet.