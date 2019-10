Theo Janssen plaatst vraagtekens na duel tussen Wit-Rusland en Oranje

Het Nederlands elftal wist zondagavond met 1-2 te winnen op bezoek bij Wit-Rusland. Georginio Wijnaldum was in Minsk de grote man aan de zijde van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van Liverpool toont zich content met het resultaat, maar geeft tegelijkertijd te kennen dat het spel van Oranje in de tweede helft niet best was.

"Het is een goed resultaat waar we verder mee kunnen, maar we kunnen veel beter. We zijn heel blij, maar ook kritisch. Het is heel frustrerend dat we een doelpunt weggeven. We dachten er te makkelijk over in de tweede helft. Er zit zeker nog rek in. We willen graag beter worden. We waren niet vast in ons positiespel, verloren makkelijk de bal en de restverdediging was niet altijd even goed. Het was lastig, maar niemand heeft gezegd dat het tegen teams als Noord-Ierland en Wit-Rusland makkelijk is”, zegt Wijnaldum in gesprek met de NOS. Theo Janssen plaatst in studio vraagtekens bij het strijdplan van Oranje na het interview met Wijnaldum, die te kennen geeft dat de ruimtes erg klein waren.

“Het was matig, een matige wedstrijd. Wijnaldum geeft aan dat de ruimtes klein waren en het verbaast me dan een beetje waarom je met zoveel mensen aan de binnenkant speelt. Met Bergwijn, iedereen stond aan de binnenkant en dan wordt de ruimte alleen maar kleiner”, stelt de oud-middenvelder. Pierre van Hooijdonk krijgt vervolgens de vraag of hij snapt dat er aan de zijde van Oranje sprake was van nonchalance.

“Uiteindelijk neem ik aan dat hij voor zichzelf spreekt. Dat is natuurlijk niet goed, maar ik snap het wel. Je hebt er zelf ook gelopen, tegen een tegenstander die niet aanspreekt. Je moet je job doen en het staat al vrij snel 0-2, waardoor je denkt dat het gebeurd is. Daarna kom je er niet meer doorheen en dan sluipt dat er een beetje in. Ik kan me er iets bij voorstellen, ondanks dat het niet goed is”, stelt Van Hooijdonk. Janssen sluit zich bij de oud-spits aan en wijst op het tegendoelpunt dat Oranje moest incasseren.

“Je bent heel nonchalant en je verliest zo makkelijk ballen. Je ziet Frenkie lopen met het idee van: oh, die bal zal wel niet aankomen, ik laat hem wel gaan. Hier moet hij gewoon volgen, kort op zijn man zijn en dat doet hij niet, omdat hij zoiets heeft van: het zal wel goed komen”, concludeert Janssen.