Kraay jr. verbaasd na Wit-Rusland - Oranje: ‘Sean Klaiber kan dit ook wel’

Hans Kraay jr. kan zich niet vinden in enkele keuzes die bondscoach Ronald Koeman zondagavond maakte. In het duel tussen Wit-Rusland en Oranje (1-2) kreeg Joël Veltman de voorkeur boven Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie, maar Kraay jr. merkt op dat de Ajacied niet uitblonk in de rol die hij moest invullen. Veltman was veelal te vinden op de helft van Wit-Rusland, waar zijn acties wisselend succes kenden.

"Ronald Koeman heeft ontzettend veel complimenten gekregen, maar je mag ook weleens kritisch op hem zijn", oordeelt de analist na de wedstrijd in de studio van FOX Sports. Hij ziet liever aanvallers voor gevaar zorgen aan de flanken. "Als je tegen een ploeg speelt die zo georganiseerd speelt, met van die lange gasten in het centrum, waarom speel je dan niet met échte buitenspelers? Waarom staan Steven Bergwijn en Quincy Promes niet aan de zijlijn?"

"Ze moeten steeds naar binnen en dan speelt Joël Veltman hangend rechtsbuiten. Wat is dan het voordeel om Veltman op te stellen?", vraagt Kraay jr. zich hardop af. "Dit kan Denzel Dumfries ook wel. Sean Klaiber ook wel. Promes kan zelf ook hangend rechtsbuiten spelen. Veltman kan er niks aan doen, maar ik zou het spel breed houden. Wat is er mis mee om Bergwijn buitenom te laten gaan en voorzetten te laten geven?"

Kraay jr. pleitte donderdag voor de entree van Donny van de Beek in de basis, ten koste van Marten de Roon. Koeman loste zijn wens in, maar bracht De Roon na de rust toch binnen de lijnen om de balans terug te brengen. "We zijn allemaal geneigd om te zeggen dat Van de Beek moet spelen in plaats van De Roon, omdat je tegen een matig tot slecht land speelt. In balbezit, tegen mindere tegenstanders, zie ik het liefst Van de Beek. Maar we moeten niet doen alsof De Roon alleen maar mensen in elkaar kan schoppen en geen bal naar de goede kleur kan spelen."