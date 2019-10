Een onvoldoende voor Oranje; mager cijfer Van de Beek en De Jong

Het Nederlands elftal heeft een nieuwe stap gezet richting deelname aan het EK. Dankzij een 1-2 zege op Wit-Rusland heeft de ploeg van Ronald Koeman nog maar een punt nodig om zich te kwalificeren. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Wit-Rusland

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 6 Joël Veltman 5,5 Matthijs de Ligt 6,5 Virgil van Dijk 6,5 Daley Blind 5 Donny van de Beek 5,5 Georginio Wijnaldum 8 Frenkie de Jong 5,5 Steven Bergwijn 7 Donyell Malen 5,5 Quincy Promes 5,5

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6

De meningen zullen verdeeld zijn over de vraag of de keeper uit zijn doel had moeten komen bij de aansluitingstreffer van Wit-Rusland. Het is moeilijk om daar een sluitend oordeel over te vellen. Uiteindelijk werd de bal goed naar beneden gekopt en kon Cillessen er niet zoveel meer aan doen. Verder kreeg de keeper geen kans om zich te onderscheiden; aan de bal was hij kalm.

Joël Veltman: 5,5

Veltman opereerde als verkapte rechtsbuiten en kwam vaak aan de bal. Het is de vraag in hoeverre hij zich thuis voelde in die rol, want in balbezit was zijn spel wisselvallig en zijn voorzetten waren meestal ondermaats. De keuzes van Veltman pakten soms ook goed uit, zoals toen hij een kans van Van de Beek inleidde met een handige lob. In de duels was Veltman niet altijd doortastend genoeg; het missen van een kopbal leidde in het eerste bedrijf bijvoorbeeld tot een grote kans voor Denis Laptev.

Matthijs de Ligt: 6,5

Met een uiterste krachtsinspanning voorkwam De Ligt na 25 minuten dat Laptev van dichtbij tot scoren kwam. Hij moest zich even laten behandelen, maar kon verder. Dat was goed nieuws voor Oranje, want De Ligt groeide in de wedstrijd. Na een erg onzeker begin – zo stuntelde De Ligt in een onderling duel met Laptev – speelde hij met meer vertrouwen,

doortastende tackles en passes die het spel verlegden.

Virgil van Dijk: 6,5

Van Dijk moest na 53 minuten plots twee man dekken in zijn eentje en dat kon zelfs hij niet. De aanvoerder van Oranje had niet door dat Stanislav Dragun opdook in zijn rug: 1-2. Tot dat moment zat hij goed in de wedstrijd en blokkeerde hij meermaals Wit-Russisch gevaar. Promes en Veltman moesten bovendien op de flanken altijd alert zijn, want Van Dijk kon ze op ieder moment bedienen met een afgemeten crosspass.

Daley Blind: 5

Er mogen vraagtekens gezet worden bij het optreden van Blind bij het Wit-Russische doelpunt. De linksback was totaal niet betrokken bij de rest van de defensie, waardoor Van Dijk plots een veel grotere opdracht op zijn bord geschoven kreeg. Niet veel later resulteerde een zwakke inspeelpass van Blind in nóg een kans voor de thuisploeg. Het waren spaarzame momenten waarop hij echt beoordeeld kon worden op zijn defensieve optreden en dat was onder de maat. Aanvankelijk viel hij vooral op de helft van de tegenstander op. In beide helften had hij daar wezenlijke bijdrages.

Donny van de Beek: 5,5

Van de Beek kreeg eindelijk de kans om zich als basisspeler te laten zien bij Oranje. Hij probeerde met zijn loopacties een bijdrage te leveren, maar werd niet vaak gezocht door zijn ploeggenoten, mede omdat hij soms te diep stond. Als Van de Beek wel aan de bal was, probeerde hij het tempo op te voeren. De eerste kans van de wedstrijd was voor de Ajacied, met een lobje, en hier en daar was hij met goede voetbewegingen betrokken in rappe aanvallen van Oranje. Een onuitwisbare indruk liet hij niet achter en halverwege het tweede bedrijf werd Van de Beek naar de kant gehaald.

Georginio Wijnaldum: 8

Geen Memphis Depay betekent bij Oranje niet per se een gebrek aan scorend vermogen. Wijnaldum maakte in Minsk doelpunt nummer vier en vijf van de kwalificatiereeks. De middenvelder opereerde met veel meer dynamiek dan hij deed tegen Noord-Ierland. Het leidde enkele keren tot balverlies, maar ook tot zijn beide treffers. Wijnaldum lanceerde zichzelf en timede uitstekend met zijn kopbal in de bovenhoek bij de 0-1; een zondagsschot betekende de 0-2. Als Malen het vizier op scherp had, zou Wijnaldum ook nog een assist op zijn naam hebben gekregen.

Frenkie de Jong: 5,5

De Jong werd minder fel op de huid gezeten dan het geval was tegen Noord-Ierland. Daardoor kon hij in de openingsfase wat meer naar voren voetballen. De Jong begon sterk en vond vaak de vrije man, maar verloor naarmate de wedstrijd vorderde vaker de bal na onzorgvuldige momenten. Bovendien stelde hij zich passief op in de momenten voorafgaand aan het Wit-Russische doelpunt: De Jong liep niet mee met doelpuntmaker Dragun. De middenvelder van Barcelona herpakte zich in het laatste kwart van de wedstrijd enigszins met een goede rush en scherpe steekpass op Wijnaldum in de blessuretijd.

Steven Bergwijn: 7

Hoeveel spelers er ook om hem heen stonden: Bergwijn wist meestal wel een uitweg te vinden. De bedrijvige buitenspeler onttrok zich niet aan wat slordige momenten, maar was balvast wanneer hij werd gedekt en zo stond hij ook aan de basis van beide doelpunten. Bij de 0-1 werd assistgever Promes gevonden door Bergwijn; bij de 0-2 hield de PSV’er twee Wit-Russen bezig, alvorens de vrije Wijnaldum te vinden die raak vuurde. Na de rust kwam hij veel minder in het stuk voor en hadden zijn acties wisselend succes.

Donyell Malen: 5,5

De spits, die in acht van zijn tien voorgaande duels tot scoren kwam, kreeg het vertrouwen in de spitspositie door de blessure van Depay. Malen liep zich meermaals vast en het samenspel met zijn ploeggenoten verliep met name in de openingsfase niet soepel. Daarna wist hij, in de eerste helft althans, zijn teamgenoten beter te vinden; Malen draaide voor rust goed weg tussen vier man en bereidde een kans van Veltman voor. In het tweede bedrijf had hij de wedstrijd op slot moeten gooien, maar stond zijn vizier niet op scherp toen hij oog in oog met de keeper stond.

Quincy Promes: 5,5

Promes zorgde voor dreiging aan de linkerflank en trok vaak naar binnen met de bal. Maar daar kwam op de keper beschouwd weinig uit. Een gevaarlijke pass van Promes resulteerde in de eerste helft in een uitbraak van Wit-Rusland, terwijl hij er niet in slaagde om de bal vlak voor het doel onder controle te krijgen na een heerlijke bal van Blind. Met een uitstekende voorzet op Wijnaldum leidde Promes wel de 0-1 in en dat was eigenlijk zijn enige hoogtepunt, voordat hij na 66 minuten werd gewisseld.