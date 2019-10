Kopbal en wereldgoal Wijnaldum voldoende voor nieuwe Oranje-zege

Nederland heeft zondagavond geen misstap begaan in Wit-Rusland. De manschappen van bondscoach Ronald Koeman begonnen in Minsk opnieuw moeizaam, maar Georginio Wijnaldum hielp Oranje al in de eerste helft met twee fraaie doelpunten over het dode punt. Na rust kwam Wit-Rusland terug in de wedstrijd, maar ondanks pover spel trok Nederland de zege over de streep: 1-2.

Koeman gooide zijn elftal flink om ten opzichte van afgelopen donderdag tegen Noord-Ierland (3-1 winst). Joël Veltman, Donny van de Beek, Quincy Promes en Donyell Malen hadden een basisplaats, wat ten koste ging van Denzel Dumfries, Marten de Roon, Ryan Babel en de geblesseerde Memphis Depay. Ondanks de vele wisselingen was het spelbeeld in de openingsfase niet anders dan tegen Noord-Ierland: Nederland zocht naar openingen tegen een muur van tegenstanders en slaagde daar amper in.

De eerste echte kans van de wedstrijd was voor Wit-Rusland, dat nauwelijks aan de bal kwam maar op de counter probeerde gevaarlijk te worden. Dat lukte na een klein half uur via Denis Laptev, die van dichtbij over schoot. Promes hielp daarna aan de andere kant een vrije kans door een slechte aanname om zeep, maar enkele minuten later was het alsnog raak voor Oranje. Promes bereikte Wijnaldum, die fraai raak kopte. Vanaf dat moment ging het beter lopen bij Nederland en vlak voor rust volgde daar een schitterende treffer uit van opnieuw Wijnaldum. De middenvelder haalde van grote afstand verwoestend uit en zag de bal prachtig in de kruising ploffen: 0-2.

Nederland zocht daarmee op rozen de kleedkamers op, maar in de tweede helft liep het een stuk minder soepel. Na enkele eerdere speldenprikjes maakte Wit-Rusland in de 54ste minuut de aansluitingstreffer. Virgil van Dijk zag twee tegenstanders tegenover zich en kon niet voorkomen dat Stanislav Dragun binnen kopte: 1-2. Daarna volgde een fase waarin Nederland weinig creëerde, maar zelf ook nauwelijks in de problemen kwam. Tien minuten voor tijd had Donyell Malen in compleet vrije positie de beslissing op de schoen, maar de PSV'er stuitte van heel dichtbij op doelman Aleksandr Gutor.