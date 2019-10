Ophef rond Duitse internationals na liken van ‘Kriegs-Post’ op Instagram

Ilkay Gündogan en Emre Can hebben zich in de nesten gewerkt in Duitsland. De twee Duitse internationals hebben op Instagram een foto geliket van Cenk Tosun, waarop de spits van Everton samen met collega's van de Turkse nationale ploeg een militair saluut uitbrengt. BILD spreekt van een ‘Kriegs-Post’, oftewel een ‘oorlogspost’.

De militaire groet werd gemaakt nadat Tosun de winnende goal maakte in de met 1-0 gewonnen interland tegen Albanië. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitter-account van het nationale elftal met de boodschap dat ze 'de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren'. Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië.

Tosun deelde een foto van het saluut op Instagram en schreef daarbij: “Voor ons land en vooral voor diegenen die hun leven riskeren voor ons land.” De post van de spits van Everton werd ruim 176.000 keer geliket, waaronder dus in eerste instantie door Can en Gündogan. Het tweetal, die allebei Turkse roots hebben, heeft later de like verwijderd, toen er ophef ontstond. “Ik heb de post van Tosun, die ik al heel lang ken, tijdens het scrollen geliket”, zo reageert Can in gesprek met BILD.

“Ik heb daarbij niet stilgestaan bij de inhoud van de post. Ik ben zonder twijfel een pacifist en een tegenstander van iedere vorm van oorlog”, stelt de middenvelder van Juventus. Het is overigens niet de eerste keer dat diens collega Gündogan in de problemen komt. De middenvelder van Manchester City werd eerder geschorst, omdat hij samen met Mesut Özil op de foto ging met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.