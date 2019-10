‘Wij presteren het om de minste speler van Oranje 65 keer aan de bal te krijgen’

Nederland stond zondagavond bij rust met 0-2 voor op bezoek bij Wit-Rusland, maar Pierre van Hooijdonk verbaast zich toch enigszins over de tactiek van bondscoach Ronald Koeman. Volgens de oud-spits is de rol van rechtsback Joël Veltman, die in de eerste helft maar liefst 65 keer de bal kreeg, niet goed uitgedacht.

"We hebben de bondscoach vooraf gehoord dat ze met drie verdedigers willen opbouwen", aldus Van Hooijdonk bij de NOS. "In eerste instantie verwacht je dan dat Daley Blind een beetje doorgeschoven gaat worden. Maar wij presteren het om de minste aan de bal de meeste balcontacten te laten krijgen: Joël Veltman. Hij doet zonder bal eigenlijk alles goed, maar met de bal hapert het weleens. Dat komt ook omdat het eigenlijk meer een verdediger is. Het feit dat hij bij Ajax centraal in de verdediging staat zegt natuurlijk ook heel veel."

Van Hooijdonk verwijt het Koeman dat hij Veltman in een wedstrijd tegen een dergelijk verdedigend ingestelde tegenstander opstelt. "Ik vind niet eens zozeer dat je dat Veltman kwalijk kan nemen, want dat hebben we van hem nooit gezien. Hij is meer een verdediger." Van Hooijdonk oppert een andere speler op Veltmans positie. "Je kan daar ook best eens een aanvaller, bijvoorbeeld Quincy Promes, zetten. Dan kan iedereen roepen: 'Maar dat is een rechtsbuiten!' Maar die komt toch alleen maar in die situatie dan."