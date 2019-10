Koeman onthult: ‘We denken dat we hen daarmee kunnen verrassen’

Ronald Koeman voerde voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland vier wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de met 3-1 gewonnen interland tegen Noord-Ierland. Joël Veltman, Donny van de Beek, Donyell Malen en Quincy Promes hebben een basisplaats gekregen van de keuzeheer, ten koste van Denzel Dumfries, Marten de Roon, Memphis Depay en Ryan Babel. In gesprek met de NOS legt Koeman uit waarom hij deze keuzes gemaakt heeft.

“Om beter voetbal te spelen dan de eerste helft tegen Noord-Ierland. Dat is met dit middenveld en wat we willen anders. De wedstrijd tegen Noord-Ierland was qua baltempo en nauwkeurigheid duidelijk de minste”, zo plaatst Koeman een kritische noot. “Dat ligt niet aan één speler, maar aan meerdere spelers. Het is een reden waarom we wat veranderd hebben, we willen ook wat frisheid in de ploeg brengen. Dat hebben we tegen Estland ook gedaan, met een nieuw gezicht in iedere linie. Daarmee hoop ik een overwinning te behalen.”

“Wat we willen, en dat kan ik tegen jou wel zeggen omdat die Russen het waarschijnlijk niet verstaan, is met drie opbouwen en met de punt naar achteren spelen op het middenveld”, gaat de keuzeheer verder over zijn strijdplan. “Bergwijn naar binnen en kijken of daar de vrije man te vinden is, met een soort ruit op het middenveld. Dan praat je over 3-4-3, dat is een verandering. Omdat we denken dat we hen daarmee kunnen verrassen. Anders moeten we terugkomen in de situatie hoe we het normaal willen.”

Koeman trekt zich weinig aan van alle meningen die er bestaan over de opstelling van het Nederlands elftal. “Ik heb weleens dat ik denk: hoe harder ze schreeuwen, hoe langer ik eraan vasthoud. Nee, ik kijk echt naar de wedstrijd en stel mijn beste elftal op. Ik snap dat er soms kritiek is op mijn keuzes, dat is menselijk. Ik heb ook wel eens gezegd dat ik keuzes van voorgaande bondscoaches niet begreep. Iedereen is er mee bezig en dat mag.”