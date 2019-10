‘Real Madrid richt pijlen op Ziyech en wil in januari zakendoen'

Hakim Ziyech heeft zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid, zo verzekert Sport. De Marokkaans international zou net als Donny van de Beek hoog op het lijstje staan bij de Spaanse grootmacht. Het liefst wil de Koninklijke in januari al zakendoen met Ajax, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Amsterdammers meewerken aan een tussentijds vertrek van een van beide spelers. Van de Beek liet eerder al weten dat hij het seizoen hoe dan ook afmaakt bij Ajax.

Sport meldt dat de eerste contacten met Ajax inzake Ziyech zijn gelegd rond het duel met Valencia in de Champions League. De Spaanse sportkrant verwacht dat de buitenspeler voor een bedrag tussen de vijftig en zestig miljoen euro op te halen is. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder tekende in augustus nog een verbeterd contract in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tot aan de zomer van 2022 vastligt. Met zijn nieuwe contract is hij de bestbetaalde speler uit de Eredivisie.

Van de Beek werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Tot een overstap kwam het niet, waarop de Oranje-international aangaf dat hij dit seizoen bij Ajax blijft. Om hem in januari alsnog naar het Santiago Bernabéu te halen, zou volgens de Spaanse sportkrant een bedrag van 112 miljoen euro genoeg moeten zijn. Christian Eriksen is eveneens in beeld bij Real Madrid. Diverse media melden dat de club hem in januari van Tottenham Hotspur wil overnemen.

Real Madrid investeerde afgelopen zomer meer dan driehonderd miljoen euro in de selectie, maar desondanks blijft de club azen op versterkingen. In LaLiga gaat het team van trainer Zinédine Zidane weliswaar aan kop, in de groepsfase van de Champions League is Real terug te vinden op de laatste plaats met een punt uit twee wedstrijden.