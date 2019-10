Kraay junior: ‘We moeten ook niet doen alsof hij een koekenbakker is’

Ronald Koeman heeft voor de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de met 3-1 gewonnen interland tegen Noord-Ierland. Joël Veltman, Donny van de Beek, Donyell Malen en Quincy Promes hebben een basisplaats gekregen van de keuzeheer, ten koste van Denzel Dumfries, Marten de Roon, Memphis Depay en Ryan Babel. Hans Kraay junior analyseert bij FOX Sports de keuzes van Koeman.

“Babel was tegen Duitsland-uit heel goed. Met zijn 32 jaar is hij super fit, dat vind ik heel knap. Tegen Estland was hij ook goed voor twee doelpunten, dus ik had de indruk dat Koeman hem meer krediet zou geven”, geeft Kraay jr. te kennen. Hij vraagt zich af of Koeman zijn keuzes baseert op de trainingen van afgelopen week. “Ik weet van Koeman dat hij bij Feyenoord geen waarde hechtte aan trainingen, dat liet hij altijd over aan Jean-Paul van Gastel. Hij vindt nu ook de warming-up belangrijk, bij Feyenoord is hij nooit buiten geweest bij de warming-up. Dat interesseerde hem niet. Ik geloof niet dat je als Koeman je oren laat hangen naar een slechte warming-up.”

“Het zou kunnen dat hij Babel wil prikkelen. Ik denk ook niet dat hij De Roon aan het prikkelen is”, zo gaat de analist verder. Van de Beek neemt de plaats van De Roon over. In de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen Estland moest de middenvelder van Atalanta plaatsmaken voor Davy Pröpper, die momenteel geblesseerd is. “Misschien is De Roon in deze wedstrijd niet nodig. Maar we moeten ook niet doen alsof hij een koekenbakker is die zijn schoenen verkeerd om aandoet. Hij speelt Champions League. Koeman kiest voor net iets meer voetbal, net als tegen Estland. Hij doet nu alleen het poppetje Van de Beek voor het poppetje Pröpper.”

Promes speelt als linksbuiten, ten koste van Babel. Kraay jr. ziet de aanvaller van Ajax het liefst vanaf de linkerkant opereren. “Promes speelt altijd goed als nummer tien of nummer elf. Hij zei een paar weken geleden lachend: ‘Je hebt weleens gezegd dat ik mijn broer naar het Nederlands elftal stuurde’. Ja, dat denk ik vaak als hij rechtsbuiten staat. Ik vind hem geen goede rechtsbuiten en dat vindt hij zelf ook. Ze willen bijna allemaal met hun rechterbeen linksbuiten spelen.”