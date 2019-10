België op roze wolk behoudt perfecte score tegen Kazachstan

De nationale ploeg van België heeft zondagmiddag zonder problemen afgerekend met Kazachstan. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez plaatste zich afgelopen donderdag al voor het EK nadat er met 9-0 werd gewonnen van San Marino. Zondag werd ook het achtste kwalificatieduel gewonnen. In de Astana Arena wonnen de Rode Duivels met 0-2.

In Kazachstan ontbraken om uiteenlopende redenen Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Simon Mignolet en Leander Dendoncker. Lukaku kreeg rust en werd in de punt van de aanval vervangen door Michy Batshuayi. De spits ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een rode kaart nadat hij op de voet van Georgi Zhukov ging staan. Hij kwam goed weg met geel en opende niet lang daarna de score. Op aangeven van Dennis Praet tikte hij de 0-1 binnen.

De nummer drie van het afgelopen WK had weinig moeite met Kazachstan. De bezoekers kwamen niet in de problemen en hoefden weinig moeite te doen om de overwinning over de streep te trekken. Vlak na rust zorgde Eden Hazard voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Met een prachtige pass zette hij Thomas Meunier vrij voor de keeper. De Belgische wingback nam de bal goed aan en rondde beheerst af. Batshuayi kreeg nog een kans op de 3-0, maar hij miste en werd even daarna gewisseld.