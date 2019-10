Van der Vaart stralend middelpunt tijdens feestelijke middag in Hamburg

Rafael van der Vaart heeft zondagmiddag afscheid genomen van het profvoetbal. In een afscheidswedstrijd in Hamburg waren Rafa’s All Stars uiteindelijk met 6-7 te sterk voor Rafa’s HSV Stars. Van der Vaart nam zelf twee doelpunten voor zijn rekening en zag zijn zoon Damián in de slotfase de laatste treffer verzorgen.

Van der Vaart nam afscheid van het profvoetbal met een wedstrijd tussen Rafa’s HSV Stars en Rafa’s All Stars. Bij het eerstgenoemde team stonden René Adler, Guy Demel, Daniel van Buyten, Khalid Boulahrouz, Thimothée Atouba, Nigel de Jong, David Jarolim, Heiko Westermann, Piotr Trochowski, Benjamin Lauth en Ailton aan de aftrap. Van der Vaart begon in de eerste helft aan de zijde van Rafa’s All Stars met Edwin van der Sar, André Ooijer, John Heitinga, Michel Salgado, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Arjen Robben, Marc Overmars, Ronald de Boer en Patrick Kluivert.

De eerste treffer van het duel kwam op naam van Ailton, die trefzeker was vanaf elf meter. De bal ging op de stip na een overtreding van Heitinga. Het was Robben, die in de beginfase al een kans kreeg, die op aangeven van Van der Vaart de stand gelijk wist te trekken. Trochowski bracht Rafa’s HSV Stars voor rust met een rake vrije trap weer op voorsprong. Na rust kwamen onder meer Jari Litmanen, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Andy van der Meijde en Ruud van Nistelrooij binnen de lijnen in Hamburg. Het was Van Persie die met een geweldig afstandsschot de 2-2 op het scorebord wist te brengen.

Na treffers van de ingevallen Bastian Reinhardt voor Rafa’s HSV Stars en Van Nistelrooij voor Rafa’s All Stars kreeg Van der Vaart zijn felbegeerde doelpunt. In de tweede helft speelde hij aan de zijde van Rafa’s HSV Stars, die de voorsprong vervolgens zagen verdwijnen door doelpunten van Robben, Van Nistelrooij en Van der Meijde. Van der Vaart verkleinde met zijn tweede treffer van de middag de achterstand, maar zag Rafa’s All Stars vervolgens via Van der Meijde weer uitlopen naar 5-7. Het slotakkoord kwam op naam van Damián van der Vaart, die de eindstand op 6-7 bepaalde.