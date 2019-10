Excelsior stelt na rust orde op zaken; Almere en Go Ahead delen punten

Excelsior heeft zich weten te herstellen van de 4-0 nederlaag tegen SC Cambuur van vorige week. De Rotterdammers waren in eigen stadion te sterk voor FC Dordrecht en wonnen na een goede tweede helft met 3-2. Het treffen tussen Almere City en Go Ahead Eagles in het Yanmar Stadion leverde geen winnaar op: 1-1.

Excelsior - FC Dordrecht 3-2

Excelsior had het in de eerste helft uiterst lastig met de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie, dat de eerste grote kans van de wedstrijd in de schoot geworpen kreeg van Joël Zwarts. De aanvaller van Excelsior, vorig seizoen nog actief bij Dordrecht, zag een foutieve terugspeelpass bij Pedro Marques terechtkomen, maar de Portugees stuitte op Excelsior-doelman Alessandro Damen. Halverwege de eerste helft kwamen de Schapenkoppen op voorsprong. Marques vond Anass Achahbar, die van dichtbij raak schoot. Vlak voor rust leek Marques de voorsprong van FC Dordrecht te verdubbelen, maar door die treffer ging een streep wegens buitenspel.

In de rust bracht Excelsior-trainer Ricardo Moniz Stijn Meijer binnen de lijnen en die wissel sorteerde effect. Kort na rust schoot Rai Vloet op aangeven van Siebe Horemans de gelijkmaker tegen de touwen. Excelsior zette door en kwam kort daarna op voorsprong. Vloet vond Meijer, die de 2-1 op het scorebord bracht. Twintig minuten voor tijd leek Vloet het duel te beslissen door de marge op te voeren naar twee. Na de derde Excelsior-treffer leek Dordrecht definitief verslagen, waardoor de thuisploeg nog enkele kansen kreeg om de score verder uit te bouwen. Door de aansluitingstreffer van Quincy Hogesteger wachtte nog een spannende slotfase, maar tot de gelijkmaker kwam Dordrecht niet meer.

Almere City - Go Ahead Eagles 1-1

Almere City is de voorbije weken opgestoomd op de ranglijst en hoopte die lijn door te trekken tegen Go Ahead Eagles. Na een weinig spectaculaire openingsfase was de eerste mogelijkheid voor Torino Hunte, die net niet bij de bal kon. Aan de andere kant liet Martijn Berden een mogelijkheid voor Go Ahead Eagles onbenut. Het waren ook de bezoekers die kort na rust erg dicht bij de openingstreffer waren, toen Richard van der Venne de bal voor het intikken leek te hebben. Hij gleed het leer echter naast en zag collega Maël Corboz ook falen in kansrijke positie. Nadat Nick Venema namens de thuisploeg een goede kans om zeep had geholpen, kwam Go Ahead Eagles met tien man te staan.

Corboz kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op het middenveld. Kort daarna maakte Almere City gebruik van de overtalsituatie. Venema bediende Shayon Harrison, die de openingstreffer op het scorebord bracht. Via Mees Kaandorp kreeg de thuisploeg de kans om de marge te verdubbelen, maar tien minuten voor tijd kwam Go Ahead Eagles op gelijke hoogte. Een vrije trap van Van der Venne werd door iedereen gemist en viel daardoor binnen: 1-1. In de slotfase leek Almere City met mogelijkheden voor Faris Hammouti, Kaandorp en Harrison de meeste aanspraak op de winnende treffer te hebben, maar in de gelijke stand kwam geen verandering meer.