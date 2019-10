Zorgen om Neymar bij gelijkspel tussen Brazilië en Nigeria

Net als in september heeft Brazilië ook deze interlandperiode geen wedstrijd gewonnen. In Singapore kwam het team van bondscoach Tite niet voorbij Nigeria. Na het 1-1 gelijkspel tegen Senegal afgelopen donderdag, speelden de Goddelijke Kanaries zondagmiddag met dezelfde cijfers gelijk. Het uitvallen van Neymar was een grote domper voor de Brazilianen.

Neymar keerde pas in september terug van een blessure en was in zijn eerste wedstrijden voor Paris Saint-Germain belangrijk met vier doelpunten. Al vroeg in het duel met Nigeria ging het opnieuw mis voor de aanvaller. In de achtste minuut zette hij aan voor een versnelling, waarbij hij de kwetsuur aan zijn hamstring opliep. Hij probeerde nog verder te spelen, maar enkele minuten later liet hij zich vervangen door Philippe Coutinho. Het is vooralsnog onzeker of hij op dinsdag 22 oktober in actie kan komen namens PSG in de Champions League tegen Club Brugge.

Zonder Neymar kwam Brazilië na 25 minuten spelen op achterstand tegen Nigeria. Een hoge voorzet werd terug het strafschopgebied ingebracht door Moses Simon, waarna Joe Aribo de 0-1 tegen de touwen werkte. In de rust greep Tite in en bracht hij Richarlison binnen de lijnen. Met de Everton-aanvaller in het veld ging Brazilië op zoek naar de gelijkmaker. De 1-1 viel al drie minuten na rust. Een voorzet van Dani Alves werd door Marquinhos op de kruising gekopt, waarna Casemiro vanuit de rebound scoorde.

Brazilië had de beste kansen op de overwinning. Casemiro was er na een uur spelen dicht bij. Vanuit een hoekschop kopte hij de bal tegen de onderkant van de lat, waarna de Nigeriaanse defensie op kon ruimen. In de slotfase hield Nigeria stand, waardoor het team van Tite knap op een gelijkspel wordt gehouden.