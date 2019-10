El Ghazi heeft geen spijt: ‘Mijn familie wilde dat ik voor Marokko ging spelen’

Anwar El Ghazi koos in 2017 voor een interlandloopbaan in het Nederlands elftal, terwijl hij ook voor de nationale ploeg van Marokko had kunnen kiezen. Dat besluit was tegen de wens van zijn vader in, want hij had liever gezien dat de buitenspeler voor de Leeuwen van de Atlas had gekozen. El Ghazi heeft nog geen moment spijt gehad van zijn keuze voor Oranje.

“Ik heb destijds een keuze gemaakt, met mijn familie erover gesproken. Ik heb geen spijt van mijn keuze en ik heb er gewoon goed over nagedacht", laat de tweevoudig international weten bij Goedemorgen Oranje van FOX Sports. Kees Jansma vraagt de aanvaller van Aston Villa of er veel druk komt kijken vanuit de familie bij een keuze tussen Nederland en Marokko. “Ja, dat is er zeker", beaamt El Ghazi. "Kijk, ik kan eerlijk zijn. Mijn vader wilde graag dat ik voor Marokko ging spelen en mijn familie uit Marokko ook."

"Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat ik hier geboren en getogen ben, ik heb veel te danken aan dit land”, vervolgt de ex-Ajacied. “Mijn vader kwam hier naartoe voor een betere toekomst. Ik heb een goed leven nu en dat heb ik ook aan Nederland te danken. Ik kan niet ontkennen dat ik Marokkaans bloed heb, daar ben ik ook trots op, dat zal altijd zo zijn.” El Ghazi maakte op twintigjarige leeftijd onder toenmalig bondscoach Danny Blind zijn debuut in Oranje. Verder dan EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Tsjechië kwam hij niet.