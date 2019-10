Wim Jonk wint opnieuw niet met Volendam en blijft hangen in rechterrijtje

FC Volendam heeft zondagmiddag voor eigen publiek niet weten te winnen van FC Den Bosch. Door een gelijkmaker van Ryan Trotman in de tweede helft eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Het is voor de derde keer op rij dat het team van trainer Wim Jonk niet weet te winnen. Na twee nederlagen moet Volendam genoegen nemen met een remise tegen de Bosschenaren.

Volendam verloor de voorgaande twee wedstrijden van SC Cambuur (0-4) en Jong PSV (3-1). De ploeg van Jonk had dus wat recht te zetten voor het thuispubliek. In een eerste helft zonder al te veel mogelijkheden was het Nick Runderkamp die voor het openingsdoelpunt tekende. De middenvelder van Volendam zorgde vanuit een hoekschop voor de 1-0.

Na rust golfde het spel op een neer en was het Den Bosch dat twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam. Aan de linkerflank werd aanvoerder Danny Verbeek vrijgespeeld, die richting het strafschopgebied dribbelde en een uitstekende voorzet in huis had. Bij de eerste paal was het Trotman die doelman Nordin Bakker kansloos liet.

In de slotfase was het Volendam dat de beste kansen kreeg. De ploeg van trainer Erik van der Ven werd achteruit gedrongen en kwam goed weg toen Kevin Visser maar net naast kopte. Vlak daarna ontsnapte Den Bosch toen Jelle Duin voorlangs kopte. In blessuretijd was de beste kans nog voor Den Bosch, maar Bakker redde uitstekend op een inzet van Ruben Rodrigues. Door het gelijkspel blijft Volendam steken op de elfde plaats, Den Bosch staat twaalfde.