Van Hooijdonk denkt terug aan staking: ‘Ze wilden elf miljoen euro hebben!’

Pierre van Hooijdonk kijkt in een interview met The Guardian terug op zijn tijd bij Notthingham Forest, waar hij zich in de zomer van 1998 niet populair maakte. Na een uitstekend seizoen en het WK met Nederland in Frankrijk, hoopte de voormalig spits een transfer te maken. Newcastle United wilde hem hebben, maar bereikte geen akkoord met de werkgever van Van Hooijdonk. Toen Notthingham Forest niet meewerkte met zijn vertrek, weigerde de oud-international in actie te komen.

Met 34 goals had Van Hooijdonk in het seizoen 1997/98 een groot aandeel in de promotie van Notthingham Forest naar de Premier League. Toen hij met Oranje op de vierde plek eindigde op het WK, hoopte hij op een transfer. Het Newcastle United van toenmalig manager Ruud Gullit had wel oren naar de komst van de Nederlandse spits. Notthingham Forest hield vast aan de hoge vraagprijs, waarop er geen akkoord werd bereikt en Van Hooijdonk in staking ging.

"Ze boden toen acht miljoen euro, twee keer zoveel als wat Nottingham Forest had betaald. Maar manager Dave Bassett vertelde aan de kranten dat ze ruim elf miljoen euro wilden hebben. Elf miljoen”, aldus een verbaasde Van Hooijdonk. "Dat was in die tijd net zoiets als 28 euro vragen voor een flesje water." Van Hooijdonk was diep teleurgesteld dat zijn club hem niet naar Newcastle United wilde gaan en weigerde nog langer in actie te komen voor Notthingham Forest.

Zijn besluit kwam hem op veel kritiek te staan. Ook vanuit de spelersgroep van Notthingham Forest klonken er negatieve geluiden. Voordat Van Hooijdonk terugkeerde in de ploeg, riep hij het hele team bij elkaar in de kleedkamer. Hij gaf zijn ploeggenoten tekst en uitleg. "Ik heb toen in de kleedkamer uitgelegd waarom ik niet wilde spelen en ik heb gevraagd of iemand daar iets op te zeggen had. Alle jongens die iets gezegd hadden in de kleedkamer, bleven stil. Alleen Geoff Thomas zei dat hij er niet mee eens was. Dat respecteerde ik van hem."