Van Hanegem haalt uit naar Feyenoord en fileert ‘aankoop uit Madurodam’

Willem van Hanegem is teleurgesteld over de gang van zaken bij Feyenoord. De club beleeft vooralsnog een tegenvallend seizoen en de zomerse aankopen maken de verwachtingen vooralsnog niet waar. Spelers als George Johnston, Liam Kelly en Marcos Senesi werden naar De Kuip gehaald, maar hebben nog altijd geen plek in het elftal van trainer Jaap Stam. Van Hanegem is bij Goedemorgen Oranje van FOX Sports kritisch op de clubleiding en de nieuwe spelers die tot dusver niets hebben toegevoegd aan Feyenoord.

Edgar Ié werd aangetrokken en heeft Jan-Arie van der Heijden vervangen in het centrum van de verdediging. Voor Senesi werd circa zeven miljoen euro neergeteld, maar Stam geeft nog altijd de voorkeur aan Eric Botteghin. "Wij hebben een Braziliaan - hartstikke aardige jongen - maar de enige Braziliaan ter wereld die niet kan voetballen", zegt Van Hanegem, die niet gelooft dat Senesi er niet in staat vanwege communicatieproblemen. "Wat interesseert het mij nou? Als spreekt hij Hebreeuws, het gaat er toch om of hij een goede voetballer is? Als ik er één van 7,5 miljoen koop, dan stel ik hem op."

Van Hangem plaatst zijn vraagtekens bij het beleid en snapt niets van de komst van Johnston. “Daar heeft Kuyt voor gezorgd. Als we nou eerlijk zijn; dan ga je die gozer kopen… Hij belt naar Gerrard, want dat is een vriend van hem, en die zegt: die is goed, die moet je nemen. Waarom neemt hij hem zelf dan niet bij Rangers? Dat begrijp ik dan niet”, aldus Van Hanegem, om vervolgens af te rekenen met de komst van Liam Kelly. "Stam die heeft er dan een gekocht uit Madurodam, die is een meter vijftig. Als je die jongen op het grote veld ziet lopen, den denk ik: hij weet de uitgang niet."

Van Hanegem had graag gezien dat na het vertrek van Jan de Jong nog meer bestuurders de club achter zich hadden gelaten. “Toen met Jan de Jong hadden ze allemaal schoon schip moeten maken. Een heleboel van die koekenbakkers eruit”, doelt Van Hanegem op het bestuur. De Kromme, die aangeeft dat hij graag AZ-bestuurders Robert Eenhoorn en Max Huiberts bij Feyenoord had gezien.

Ook over Sjaak Troost is Van Hanegem niet te spreken. “Ik werd bij de reünie op mijn schouder getikt door Sjaak Troost: Ik ga je bellen. Dan moet je wel opnemen en dan moet je komen. Hij moet nog steeds bellen. Als je geen geld hebt om te bellen dan moet je het zeggen, dan schiet ik het voor. Maar hij hoeft mij helemaal niet te bellen. Waarom? Ik weet zelf wel of het goed of slecht is”, besluit Van Hanegem.