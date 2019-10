‘Ik wilde niet weg bij Ajax, maar er was eigenlijk geen andere keuze’

Anwar El Ghazi maakte in januari 2017 de overstap van Ajax naar Lille OSC en die transfer pakte niet uit zoals hij hoopte. In het programma Goedemorgen Oranje van FOX Sports kijkt de buitenspeler terug op zijn vertrek bij Ajax en laat hij weten dat hij liever niet was vertrokken. Na een tegenvallende periode in Frankrijk vertrok hij naar Engeland, waar hij inmiddels volledig op zijn plek zit bij Aston Villa.

De voormalig jeugdspeler van Feyenoord en Sparta Rotterdam brak onder toenmalig trainer Frank de Boer op jonge leeftijd door in het eerste elftal van Ajax. Met de komst van Peter Bosz veranderde er het een en ander voor El Ghazi. Hij raakte geblesseerd en verloor zijn basisplaats. Na een woordenwisseling met de trainer werd hij zelfs een aantal weken uit de selectie gezet. Uiteindelijk trok hij de deur in Johan Cruijff ArenA halverwege het seizoen 2016/17 achter zich dicht.

“Het ging met ups en downs”, kijkt de tweevoudig Oranje-international terug op zijn tijd bij Ajax. “Het liefst wil je doorbreken in Ajax 1 en van daaruit naar Barcelona, dat is eigenlijk je droom. Maar die droom kan niet altijd werkelijkheid worden. Soms moet dat met een tussenstap of een omweg. Ik heb in die tijd de keuze gemaakt om naar Lille te gaan.”

Het liefst had El Ghazi bij Ajax gebleven. “Ik wilde niet weg bij Ajax, maar er was eigenlijk geen andere keuze. Mede door bepaalde dingen die waren gebeurd. Toen heb ik met Marc Overmars, mijn zaakwaarnemer en iedereen eromheen gesproken en toen heb ik helaas de keuze gemaakt om weg te gaan”, legt El Ghazi uit. “Ik had natuurlijk kunnen blijven, want ik had gewoon een contract. Zowel Ajax als mijn zaakwaarnemer zeiden echter dat ik weg moest gaan, want de toekomst zag er niet rooskleurig uit.”

El Ghazi koos uiteindelijk voor een transfer naar de Ligue 1. “Toen ben ik naar Lille gegaan en dat was misschien niet de beste keuze. Soms moet je echter wel een stap zetten”, aldus El Ghazi. “Bij Lille ben ik van de radar verdwenen. Ik had het heel moeilijk om in het buitenland te wonen, zonder vader en moeder. Dat ging niet makkelijk. Toen heb ik besloten om mijn carrière een nieuw leven in te blazen en naar Aston Villa te gaan.”