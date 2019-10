‘Geen gek idee om De Ligt rust te gunnen en De Vrij op stellen’

Matthijs de Ligt verkeert niet in grootse vorm, maar desondanks houdt bondscoach Ronald Koeman het vertrouwen in de centrumverdediger. De twintigjarige international maakte afgelopen zomer een transfer naar Juventus en door een blessure van Giorgio Chiellini doet trainer Maurizio Sarri al wekelijks een beroep op De Ligt, die in het shirt van Juventus al meerdere keren betrapt werd op een fout. Afgelopen donderdag ging de verdediger de mist in bij een tegendoelpunt tegen Noord-Ierland. Wim Rijsbergen en Ruud Krol zien dat de ex-Ajacied het niet makkelijk heeft, maar gaan ervan uit dat hij er weer bovenop komt en gewoon in actie komt tegen Wit-Rusland.

De Ligt stond de afgelopen achttien interlands op rij in de basis. "Geen gek idee om De Ligt rust te gunnen", zegt Rijsbergen tegenover de NOS. De oud-international vindt dat Koeman met Stefan de Vrij een goed alternatief achter de hand heeft. “De Vrij is ook geweldig, heel degelijk, meer ervaren en neemt minder risico. Maar ik denk dat Koeman gewoon voor De Ligt en Van Dijk kiest. Die twee zijn de eersten die hij noteert bij het maken van een opstelling. Daarna komen de andere negen."

Krol denkt ook dat De Ligt zondagavond aan de aftrap verschijnt in Minsk. “De Vrij doet het goed bij Inter, dus het zou kunnen. Maar spelen is altijd goed voor De Ligt, zeker nu hij niet in normale doen is. Dan heeft hij wat vertrouwen nodig", vult Krol aan. De oud-voetballer ziet dat De Ligt aanpassingsproblemen heeft in Italië. "Een andere cultuur, ander eten, andere taal, ander voetbal. Vooral met de dekking heeft hij problemen. Ook zonde dat Chiellini geblesseerd raakte. Met Chiellini en Leonardo Bonucci had hij twee internationals voor zich van wie hij nog veel kan leren en dan had hij langzaam gebracht kunnen worden. Nu is dat proces versneld."

Rijsbergen en Krol hebben er alle vertrouwen in dat De Ligt onbesproken wordt. “Met Virgil van Dijk vormt hij het duo achterin voor de komende jaren. Het zijn twee geweldige verdedigers met een grote toekomst. Het beste dat er is, de top van Europa, van de wereld”, aldus Rijsbergen. “De Ligt heeft de kwaliteit en de mentaliteit. Ik maak me geen zorgen. Hij komt hier wel uit”, besluit Krol.