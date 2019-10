Wit-Rusland - Nederland: live-uitzending, aanvang en verwachte opstellingen

Het Nederlands elftal heeft kwalificatie voor het EK van 2020 binnen handbereik na de ontsnapping in De Kuip tegen Noord-Ierland. Door de 3-1 overwinning in Rotterdam staat het team van bondscoach Ronald Koeman er florissant voor in Groep C van de kwalificatie. Met twaalf punten uit vijf wedstrijden gaat Oranje aan kop en met nog drie wedstrijden voor de boeg kan in en tegen Wit-Rusland de volgende stap gezet worden op weg naar deelname aan het eindtoernooi.

Het duel met Noord-Ierland leek uit te monden op een confrontatie waar iedereen op voorhand bang voor was. De bezoekers kwamen zonder aanvallende intenties naar De Kuip en verdedigde compact. Het team van Koeman slaagde er voor rust niet in om door de hechte defensive heen te voetballen en zocht na 45 minuten spelen de kleedkamer op met een 0-0 tussenstand. Na rust bleef Nederland zoeken, maar het was Noord-Ierland dat de leiding nam. Daley Blind kreeg de bal niet weggewerkt, waarna Matthijs de Ligt in de lucht werd geklopt door Josh Magennis.

Voorbeschouwing Wit-Rusland - Nederland

Niet voor het eerst onder Koeman keek Oranje tegen een achterstand aan, alleen was de periode om het lek te dichten met nog een kwartier op de klok een stuk korter. Het was Memphis Depay die opstond en De Kuip liet ontploffen met zijn gelijkmaker, op aangeven van invaller Donyell Malen. In blessuretijd pakte Nederland alsnog de volle buit. Luuk de Jong, een andere invaller, tekende voor de 2-1 en niet lang daarna bepaalde Depay de eindstand. De opluchting was groot, want met de wedstrijden tegen Wit-Rusland (uit), Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis) kan het EK Oranje haast niet meer ontgaan.

De bondscoach hoopt een beter Oranje te zien tegen Wit-Rusland dan afgelopen donderdag tegen Noord-Ierland. Met name de eerste helft stemde Koeman ontevreden. “Frenkie werd continu geschaduwd en wij vonden daar geen goede oplossing voor. Daar hebben we over gesproken, dat moet beter”, aldus de bondscoach zaterdag op de persconferentie. “Je moet op zo'n moment iets anders kunnen doen dan dat je gewend bent, dat is een punt waarop wij ons als ploeg nog flink kunnen verbeteren. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Wit-Rusland hetzelfde gaat doen, want die hebben de wedstrijd tegen Noord-Ierland natuurlijk ook gezien.”

Vermoedelijke opstellingen

De meeste namen van het basisteam dat door Koeman het veld in wordt gestuurd zijn wel bekend. De opstelling zal bijna hetzelfde zijn als tegen Noord-Ierland, met mogelijk een paar wisselingen. In de spitspositie moet Koeman hoe dan ook een aanpassing doen, daar Memphis Depay geblesseerd is afgehaakt. De verwachting is dat niet Luuk de Jong, maar Donyell Malen de kans krijgt in de punt van de aanval, ook al wilde de bondscoach dat zaterdag tegenover de NOS niet bevestigen. “Nee, morgen wordt de opstelling pas definitief”, zei hij een dag voor de wedstrijd. “Helaas geen Memphis. Hij is in dit team heel bepalend in zijn spel en met zijn rendement. Maar we hebben voorin genoeg kwaliteit om dat op te vangen. Ik heb ook niet overwogen om nog iemand anders op te roepen.”

Op het middenveld is het de vraag wie er naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum gaat spelen. Marten de Roon start vaak vanuit de basis ondre Koeman en verscheen ook tegen Noord-Ierland aan de aftrap. Donny van de Beek klopt echter steeds nadrukkelijk op de deur om zijn positie over te nemen. De Ajacied verving de Atalanta-middenvelder afgelopen donderdag en wellicht krijgt hij zondagavond in Minsk de voorkeur. Valentijn Driessen schrijft in de De Telegraaf dat het logisch zou zijn om Van de Beek op te stellen tegen Wit-Rusland. “Als de Wit-Russen deze Noord-Ierse tactiek van mandekking op Frenkie de Jong kopiëren, dan heeft Oranje wel een andere sterke pion aan de bal nodig om de aanval aan het werk te zetten. Vandaar zou Van de Beek dan spelen in plaats van De Roon, die wel al eerder zijn meerwaarde bewees tegen sterke tegenstanders als Duitsland, Frankrijk en Engeland”, aldus Driessen.

Afgaande op de training in Minsk lijkt Koeman verder vast te houden aan dezelfde formatie. “Weliswaar stond Virgil van Dijk in de trainingspartij niet met Matthijs de Ligt centraal, maar met Nathan Aké. Het ligt evenwel niet voor de hand dat de met zijn vorm worstelende verdediger van Juventus na zijn foutjes tegen Noord-Ierland direct wordt gepasseerd. Dat zou een klap voor zijn vertrouwen zijn en als Koeman ergens sterk in is, is het vertrouwen schenken aan spelers. Een slechte beurt betekent niet direct degradatie”, aldus Driessen.

Vermoedelijke opstelling Wit-Rusland: Gutor; Polyakov, Politsevich, Martynovich, Matveichyk; Maevski, Yablonski; Stasevich, Dragun, Savitskiy; Skavysh

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Van de Beek, F. De Jong; Bergwijn, Malen, Babel.

Wit Rusland – Nederland 1-3

Twee jaar geleden nam Oranje het voor het laatst op tegen Wit-Rusland. Het Nederlands elftal stond er belabberd voor in de WK-kwalificatie en moest met ruime cijfers winnen, en hopen dat Zweden dat niet zou doen tegen Luxemburg. “Die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor domme vraag”, zei toenmalig bondscoach Dick Advocaat nog voor de wedstrijd over het duel van Zweden. En toch werd het 8-0 voor Zweden. Oranje won met 1-3, maar dat bleek niet genoeg. Deze keer zijn de kaarten anders geschud, want bij een overwinning in Minsk heeft Oranje het EK-ticket voor het grijpen.

Live-uitzending en aanvang

Het duel tussen Wit-Rusland en Nederland begint zondagavond om 18.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 1. De voorbeschouwing begint om 17.30 uur.