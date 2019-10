Casinobezoek van ‘vermomde’ Engels international zorgt voor vraagtekens

James Maddison zal deze week ongetwijfeld enkele vragen moeten beantwoorden. De 22-jarige middenvelder van Leicester City verliet enkele dagen geleden vanwege ziekte het trainingskamp van het nationale elftal en vloog niet met de selectie mee naar Tsjechië, waar het team van bondscoach Gareth Southgate afgelopen vrijdag met 2-1 verloor.

Een foto van Maddison circuleerde zaterdag op sociale media. De middenvelder zou vrijdagavond, de avond dat zijn landgenoten in Praag ten onder gingen, een bezoek aan een casino hebben gebracht, ondanks dat hij ziek was. Het is echter onduidelijk of de foto van Maddison daadwerkelijk op de bewuste avond is gemaakt.

James Maddison spotted at casino after pulling out of England squad with illness https://t.co/EKl9iJ8vyu pic.twitter.com/IISVku6AbM — The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 12, 2019

Maddison verschijnt in ieder geval vrij ‘vermomd’ op de foto. Hij zit aan een tafel met een pet op zijn hoofd en daar nog eens een capuchon overheen. Engelse media verzekeren dat de Engelse voetbalbond FA een onderzoek zal gaan instellen en dat er maatregelen jegens de middenvelder zullen worden genomen als het inderdaad vrijdagavond was.

Engeland kwam in Praag op voorsprong via een rake penalty van Harry Kane, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Maddison is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen, met drie doelpunten en twee assists in alle competitie, en kwam zodoende in de plannen van Southgate voor. Hij wordt de laatste weken met een winterse transfer naar Manchester United in verband gebracht.