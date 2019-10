Edwin van der Sar erkent interesse: ‘We zullen zien wat de toekomst brengt’

Edwin van der Sar erkent dat hij op een dag graag in een bestuurlijke functie bij Manchester United terugkeert. De algemeen directeur van Ajax kwam tussen 2005 en 2011 voor de club uit de Premier League uit en won drie landstitels én de Champions League in 2008. De oud-doelman wordt de voorbije jaren met een rentree op Old Trafford in verband gebracht, maar op korte termijn lijkt een vertrek bij de Amsterdamse club niet aan de orde.

“Naast mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen en alles, heb ik twee liefdes in mijn leven”, vertelt Van der Sar in gesprek met Planet Futbol. “Dat is Ajax, die mij de kans hebben gegeven om mezelf te ontwikkelen, ze hebben mij gescout en ze gaven mij de kans om in de voetbalwereld te schitteren. En de laatste club uit mijn loopbaan: Manchester United. Daar heb ik ook veel aandacht en waardering ontvangen.”

Ver esta publicación en Instagram Van de vier trainers ná Sir Alex Ferguson heeft Ole Gunnar Solskjaer het allerlaagste winstpercentage in alle competities (47.5%) en houdt de Noor alleen David Moyes nipt onder zich wat betreft het gemiddeld puntenaantal per Premier League-duel: 1.69 om 1.68 #solskjaer #mufc #ferguson #manchesterunited #moyes #vangaal #mourinho #manchesterunitedfc #louisvangaal #oldtrafford #manchesterunitedfans Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 7 Oct, 2019 a las 8:28 PDT

“Natuurlijk sta ik open voor een terugkeer”, antwoordde Van der Sar resoluut op de vraag of hij interesse heeft in een rentree bij the Mancunians. De voormalig Oranje-international, 48 jaar, denkt echter niet dat het op dit moment zo’n vaart zal lopen. “Ik moet nog een beetje meer leren bij Ajax, mezelf verder ontwikkelen en we zullen zien wat de toekomst brengt.”

“Manchester United is een fantastische club, ze worden wereldwijd gevolgd. Iedereen wil voor ze spelen en in sommige gevallen ook voor ze werken”, besloot Van der Sar. Na het vertrek van Sir Alex Ferguson heeft Manchester United jaar in jaar uit naast alle belangrijkste prijzen gegrepen. Het team van Ole Gunnar Solskjaer staat momenteel twaalfde in de Premier League.