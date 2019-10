‘Manchester City komt in actie en heeft goed nieuws voor Josep Guardiola’

Fernandinho en Manchester City naderen elkaar over een langere samenwerking, zo schrijven Engelse media zondag. Volgens de laatste berichten staat de middenvelder op het punt om zijn aflopende contract met de regerend landskampioen van Engeland met een seizoen te verlengen, ook al bevindt de ervaren Braziliaan zich met zijn 34 jaar in de herfst van zijn loopbaan.

Voor Josep Guardiola zal de naderende contractverlenging zeer heuglijk nieuws zijn. De manager van Manchester City gaf in het verleden meermaals aan hoe belangrijk de routinier voor de selectie is. Dat is zeker deze voetbaljaargang het geval, daar Fernandinho na het vertrek van voormalig captain Vincent Kompany een leidersrol binnen de spelersgroep moet vervullen.

De overvolle ziekenboeg in het Etihad Stadium heeft er zelfs voor gezorgd dat Fernandinho de plek van Kompany in de defensie heeft moeten overnemen. De Braziliaan is bezig aan zijn zesde jaar in Manchester, na zijn komst van Shakhtar Donetsk, en voelt zich bijzonder op zijn gemak in Engeland, net als zijn familie.

Fernandinho zal naar verluidt wel genoegen moeten nemen met een lichte salarisverlaging. Hij staat op dit moment tegen betaling van 135.000 euro per week op de loonlijst van Manchester City. De continuïteit van Fernandinho is ook belangrijk voor Rodri, die afgelopen zomer van Atlético Madrid werd overgenomen en als de vervanger op lange termijn wordt gezien.