UEFA onderzoekt militair saluut van nationaal elftal van Turkije

De Europese voetbalbond UEFA doet onderzoek naar aanleiding van berichten dat spelers van het nationale elftal van Turkije vrijdagavond een militair saluut zouden hebben uitgebracht tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (1-0). Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië.

De militaire groet werd gemaakt nadat Cenk Tosun de winnende goal maakte. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitter-account van het nationale elftal met de boodschap dat ze 'de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren'.

UEFA's perschef Philip Townsend laat aan het Italiaanse persagentschap ANSA weten dat hij het voorval persoonlijk niet heeft gezien. Het gebaar kan hoe dan ook gezien worden als een provocatie en de UEFA heeft regels die het refereren aan politiek en religie verbiedt. “Ik kan u garanderen dat we naar dit voorval gaan kijken”, zo stelt de woordvoerder.

Turkije komt maandagavond weer in actie in de kwalificatiecyclus voor het EK van volgend jaar zomer. Het team van bondscoach Senol Gunes speelt in het Stade de France tegen Frankrijk. Beide landen hebben in Groep H achttien punten uit zeven duels.