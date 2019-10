Zondag, 13 Oktober 2019

Isco deelt Real Madrid waarschuwing uit

Juventus heeft Adrien Rabiot aangeboden bij Tottenham Hotspur. De koploper van de Serie A is bereid de middenvelder te betrekken in een deal om Christian Eriksen naar Turijn te halen. (Le 10 Sport)

Taylor Harwood-Bellis kan zich verheugen op een nieuw, langdurig contract bij Manchester City. De verdediger, die in september zijn profdebuut maakte in de EFL Cup, gaat ruim elfduizend euro per week verdienen. (Metro)

Als Isco niet aan spelen gaat toekomen in de laatste maanden van 2019, dan wil hij in januari vertrekken bij Real Madrid. De middenvelder kwam dit seizoen slechts eenmaal voor in de basisopstelling van Zinédine Zidane. (AS)

De naam van Mohamed Elneny zingt rond in San Siro. AC Milan ziet in de controleur van Arsenal, die seizoen wordt verhuurd aan Besiktas, iemand die de ploeg kan helpen om de weg omhoog weer in te slaan. (Sky Italia)

In navolging van Bayern München en Barcelona heeft ook Real Madrid belangstelling voor Kai Havertz. De spelmaker van Bayer Leverkusen maakte deze week nog indruk in de oefeninterland tussen Duitsland en Argentinië. (Marca)